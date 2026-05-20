«Спасибо за все, легенда»: Кокорин покинул «Арис»

Сегодня, 16:15
7

«Арис» объявил об уходе Александра Кокорина. Матч 36-го тура чемпионата Кипра против АЕКа станет для 35-летнего нападающего последним за клуб.

«Благодаря Александру о клубе узнали гораздо больше людей – особенно тех, кто говорит с нами на одном языке. Многие из них стали нашими болельщиками. И даже в последующие годы мы будем видеть его фамилию на спинах болельщиков – на стадионе и в разных уголках Европы.

Спасибо за все, легенда. Ты навсегда останешься важной частью нашей 95-летней истории», – написала пресс-служба «Ариса».

  • Кокорин выступал за «Арис» с августа 2022 года.
  • Он провел за кипрский клуб 114 матчей, в которых забил 33 гола и сделал 17 результативных передач.

Источник: телеграм-канал «Ариса»
Кипр. Первый Дивизион Арис Кокорин Александр
Комментарии (7)
Semenycch
1779283100
Мда, это ж надо было себе так испоганить карьеру, взяв в руки предмет мебели.
Mirak92
1779283396
Помню его слова что в помойку(РПЛ) не вернется. Ждем переобувания чмошника
Назарян
1779283726
наверное в динамо собрался ?
...уефан
1779287306
...скорее, анекдот ходячий, а не легенда. Ну, или басня в формате комикса...
Argon
1779288348
Кофемания уже заявила свою команду? Хороший состав подбирается)
volic
1779290953
Кокоша - легенда? Да они что там на Кипре шизанутые?😅
