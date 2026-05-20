«Спасибо за все, легенда»: Кокорин покинул «Арис»

«Арис» объявил об уходе Александра Кокорина. Матч 36-го тура чемпионата Кипра против АЕКа станет для 35-летнего нападающего последним за клуб.

«Благодаря Александру о клубе узнали гораздо больше людей – особенно тех, кто говорит с нами на одном языке. Многие из них стали нашими болельщиками. И даже в последующие годы мы будем видеть его фамилию на спинах болельщиков – на стадионе и в разных уголках Европы.

Спасибо за все, легенда. Ты навсегда останешься важной частью нашей 95-летней истории», – написала пресс-служба «Ариса».