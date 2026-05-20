«Спасибо за все, легенда»: Кокорин покинул «Арис»

«Арис» объявил об уходе Александра Кокорина. Матч 36-го тура чемпионата Кипра против АЕКа станет для 35-летнего нападающего последним за клуб.
«Благодаря Александру о клубе узнали гораздо больше людей – особенно тех, кто говорит с нами на одном языке. Многие из них стали нашими болельщиками. И даже в последующие годы мы будем видеть его фамилию на спинах болельщиков – на стадионе и в разных уголках Европы.
Спасибо за все, легенда. Ты навсегда останешься важной частью нашей 95-летней истории», – написала пресс-служба «Ариса».
- Кокорин выступал за «Арис» с августа 2022 года.
- Он провел за кипрский клуб 114 матчей, в которых забил 33 гола и сделал 17 результативных передач.
Источник: телеграм-канал «Ариса»