Черышева предостерегли от перехода в «Красаву»: «Могут быть проблемы с законом»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев отреагировал на новость, что Денис Черышев может стать игроком кипрского клуба «Красава ЕНИ», которым владеет Евгений Савин.

«Имея паспорт России, надо изучать место возможной будущей работы. Черышев – медийный человек, а Савин – известный человек в криминальных хрониках. Не всe в этой жизни решают деньги.

Черышев – хороший футболист, ему надо изучить другие места, где ему могут предложить работу. Не самая лучшая затея, если твой будущий работодатель объявлен в розыск. Черышеву же нужно и дальше продолжать жить, когда спортивная карьера закончится.

Неизвестна судьба денег, которые ему будут платить, их источник может носить криминальный характер. Могут быть проблемы с законом РФ.

Черышеву надо быть очень внимательным при выборе будущего места работы», – заявил Свищев.