Экс-тренер «Динамо» заявил о неуправляемости Кокорина: «Горбатого исправит только могила»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин жестко отреагировал на инцидент с участием Александра Кокорина.

Футболист едва не сбил людей в Москве.

Он не пропустил двух женщин на пешеходном переходе.

У Кокорина уже 1549 штрафов на сумму почти 1,7 миллиона рублей.

«Человек с возрастом меняется. Не знаю, почему Саша не меняется. Парень не знает, что ему делать, и поэтому появляются такие новости. Этому нет объяснений.

Горбатого исправит только могила. Он был нормальным парнем, когда были старшие в команде. Могли ему что-то сказать, а теперь он стал неуправляемым.

Насколько я знаю, он женился, у него семья. Это могло бы как-то исправить. Он должен понимать, что он отец, пример для детей. Их же надо воспитывать. Его только этот момент может исправить», – заявил Силкин.