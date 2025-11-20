Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Экс-тренер «Динамо» заявил о неуправляемости Кокорина: «Горбатого исправит только могила»

Экс-тренер «Динамо» заявил о неуправляемости Кокорина: «Горбатого исправит только могила»

Сегодня, 19:00
5

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин жестко отреагировал на инцидент с участием Александра Кокорина.

  • Футболист едва не сбил людей в Москве.
  • Он не пропустил двух женщин на пешеходном переходе.
  • У Кокорина уже 1549 штрафов на сумму почти 1,7 миллиона рублей.

«Человек с возрастом меняется. Не знаю, почему Саша не меняется. Парень не знает, что ему делать, и поэтому появляются такие новости. Этому нет объяснений.

Горбатого исправит только могила. Он был нормальным парнем, когда были старшие в команде. Могли ему что-то сказать, а теперь он стал неуправляемым.

Насколько я знаю, он женился, у него семья. Это могло бы как-то исправить. Он должен понимать, что он отец, пример для детей. Их же надо воспитывать. Его только этот момент может исправить», – заявил Силкин.

Источник: Legalbet
Кипр. Первый Дивизион Россия. Премьер-лига Арис Динамо Кокорин Александр Силкин Сергей
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
crf57
1763655545
И лицо у КОКОРИНА какое-то совершенно не умное,гы-гы-гы!
Ответить
erybov1965
1763656603
Если он такой,то какие были руководители клубов,которые заключали с ним такие контракты.
Ответить
volic
1763658623
Да закройте уже этого кокошу.
Ответить
Интерес
1763658966
Так сбил пешеходов, или " едва не сбил"??? АВ то , что он балбес без шансов на исправление-понятно давно.
Ответить
Plyash
1763659640
1.700.000 делим на 1549 , получаем 1.097 руб за штраф . Узнать бы , за какой период , тогда бы можно было предположить , прикинуть -- за что . Понятно , здесь не только за превышение скорости , которое стоит копейки . Да какая разница , понятно , что идиот , как и Дзюбла , которые харкали на закон и не знают цену заработанным деньгам . Спортсмены , понима-шь , баловни судьбы .
Ответить
