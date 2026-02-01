Тарханов – о Черышеве в команде Савина: «Куда взяли – туда и пошел»

Бывший тренер «Крыльев Советов», «Урала» Александр Тарханов оценил трансфер Дениса Черышева в кипрскую «Красаву».

«Наверное, для Черышева это нормально, он уж давно живет за рубежом. Захотелось ему на Кипре поиграть.

Уровень Испании он уже не вытягивает, уже возраст 35 лет. Выбрал клуб, где сможет играть. У Черышева испанское гражданство, он футболист, поэтому чего ему. Куда его взяли – туда он и пошел.

Евгений Савин же считается иноагентом. Официально он им не признан? Ну, раз не признан. Он играл у меня в «Крыльях Советов», поэтому я его хорошо знаю. Он выбрал такой путь, чего теперь сделаешь», – сказал Тарханов.