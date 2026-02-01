Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Тарханов – о Черышеве в команде Савина: «Куда взяли – туда и пошел»

Тарханов – о Черышеве в команде Савина: «Куда взяли – туда и пошел»

1 февраля, 14:22
2

Бывший тренер «Крыльев Советов», «Урала» Александр Тарханов оценил трансфер Дениса Черышева в кипрскую «Красаву».

«Наверное, для Черышева это нормально, он уж давно живет за рубежом. Захотелось ему на Кипре поиграть.

Уровень Испании он уже не вытягивает, уже возраст 35 лет. Выбрал клуб, где сможет играть. У Черышева испанское гражданство, он футболист, поэтому чего ему. Куда его взяли – туда он и пошел.

Евгений Савин же считается иноагентом. Официально он им не признан? Ну, раз не признан. Он играл у меня в «Крыльях Советов», поэтому я его хорошо знаю. Он выбрал такой путь, чего теперь сделаешь», – сказал Тарханов.

  • Летом греческий «Паниониос» не продлил с 35-летним Черышевым контракт.
  • До 2022 года Денис играл только в Испании, а затем 2 сезона провел в «Венеции»
  • В активе Черышева несколько матчей за «Реал».

Комментарии (2)
Lilipyt
1769955843
Когда то он носом крутил, когда Спартак предлагал ему контракт, от того что это не его уровень. Теперь в Кипре будет доживать...
Ответить
DOCTOR PENALTY
1769978709
Куда послали - туда и пошёл! Засранец!
Ответить
