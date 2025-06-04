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Паниониос
Паниониос
Афины
Стадион:
Неас Смирнис
Сайт:
http://www.pgss.gr
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Таблица
Стало известно, есть ли у Черышева предложения из РПЛ
2025.06.04 13:09
Заявление Черышева об уходе из клуба 2-й греческой лиги: «Пора сделать следующий шаг в карьере»
2025.05.18 12:28
2
Черышев покинул клуб 2-й лиги Греции
2025.05.07 17:58
2
Черышев забил победный гол за «Паниониос»
2025.03.10 10:46
Отец Черышева: «Кто-то приклеил к Денису стереотип, что он травматичен»
2025.02.23 18:45
2
Видео
Гол Черышева помог «Паниониосу» победить «Панахаики»
2025.01.12 14:41
Клубы четырех российских игроков вылетели из Кубка Греции, Лодыгин помог «Панатинаикосу» выйти в 1/4 финала
2025.01.10 09:47
1
Отец Черышева рассказал, как Зидан просил Дениса остаться в «Реале»
2025.01.09 17:17
4
Черышев-старший прокомментировал результативность сына в Греции
2024.12.29 11:16
Видео
Хет-трик Черышева помог «Паниониосу» выйти в 1/4 финала Кубка Греции
2024.12.05 20:04
5
Каннаваро вспомнил, каким был Черышев в «Реале»
2024.11.17 10:56
Агент заявил о нежелании Черышева играть в России
2024.10.26 20:34
1
Черышев прокомментировал переход в «Паниониос»
2024.09.27 01:00
Фото
Греческий клуб представил Черышева
2024.09.26 23:55
Фото
Черышев сфотографировался с шарфом нового клуба
2024.09.26 07:45
Агент Черышева рассказал, почему хавбек отправился в греческий клуб, а не в российский
2024.09.23 12:10
3
Стал известен новый клуб Черышева
2024.09.22 23:47
1
Ближайший тур чемпионата Греции перенесен. Судьи объявили забастовку из-за нападения на коллегу
2018.12.21 00:58
«Паниониос»: «Мы ничего не знаем о Базелюке и не делали никаких предложений»
2017.12.19 23:07
7
Принадлежащий ЦСКА Базелюк может продолжить карьеру в «Паниониосе»
2017.12.15 12:26
7
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