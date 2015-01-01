Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
5
7
8
9
10
11
12
14
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
34
26
7
1
70
15
55
85
34
21
9
4
58
28
30
72
34
19
8
7
56
31
25
65
34
15
11
8
42
31
11
56
33
11
10
12
44
42
2
43
33
11
9
13
41
43
-2
42
34
9
12
13
44
47
-3
39
33
8
12
13
32
42
-10
36
34
10
6
18
42
51
-9
36
33
9
9
15
25
38
-13
36
33
6
17
10
23
36
-13
35
33
8
7
18
27
54
-27
31
33
6
11
16
30
48
-18
29
33
7
8
18
20
48
-28
29
Группа A
2
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
2
0
0
4
1
3
6
2
1
1
0
3
1
2
4
2
1
0
1
4
4
0
3
2
0
2
0
1
1
0
2
2
0
0
2
1
5
-4
0
2
0
1
1
0
1
-1
-6
Команда
6
8
9
10
11
12
14
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
17
15
1
1
41
8
33
46
17
11
4
2
31
12
19
37
17
10
5
2
34
15
19
35
17
10
3
4
30
16
14
33
17
8
4
5
25
15
10
28
17
7
7
3
29
18
11
28
17
6
7
4
23
15
8
25
17
6
5
6
21
18
3
23
17
7
2
8
28
24
4
23
16
6
4
6
16
19
-3
22
17
4
10
3
13
14
-1
22
16
5
6
5
15
14
1
21
16
5
6
5
16
16
0
21
16
5
4
7
13
15
-2
19
Группа 1
1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
1
1
0
0
3
1
2
3
1
1
0
0
3
1
2
3
1
0
1
0
1
1
0
1
1
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
2
-2
0
1
0
0
1
0
1
-1
-7
Команда
6
7
8
9
10
11
12
14
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
17
11
6
0
29
7
22
39
17
10
5
2
27
16
11
35
17
9
3
5
22
16
6
30
17
5
8
4
12
15
-3
23
16
5
2
9
18
28
-10
17
17
2
10
5
16
23
-7
16
17
4
3
10
10
24
-14
15
16
4
3
9
15
24
-9
15
16
2
7
7
11
24
-13
13
16
2
7
7
10
22
-12
13
17
2
4
11
7
33
-26
10
17
2
3
12
11
35
-24
9
17
1
5
11
14
32
-18
8
17
2
2
13
17
36
-19
8
Группа 1
1
4
5
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
1
1
0
0
2
0
2
3
1
1
0
0
1
0
1
3
1
0
1
0
1
1
0
1
1
0
0
1
1
3
-2
0
1
0
0
1
1
3
-2
0
1
0
1
0
0
0
0
-6
❗ПАОК: -7
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире