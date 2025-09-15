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Греция. Суперлига
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ОФИ
€ 17 млн
ОФИ
Ираклион
Греция. Суперлига
Стадион:
Теодорос Вардиноянис
Сайт:
http://www.oficretefc.com/
Тренер:
Николаос Ниоплиас
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Экс-форвард «Интера» пополнит «Рубин»
6 сентября
2
«ЦСКА София» – «ОФИ»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027
26 августа
ОФИ – ЦСКА София: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027
19 августа
«Краснодар» и «Локомотив» заинтересовались хорватским защитником
30 апреля
Оздоев не сумел завоевать второй трофей в составе ПАОКа
27 апреля
ПАОК с Оздоевым вышел в финал Кубка Греции
12 февраля
Оздоев забил гол и сделал результативную передачу в матче за ПАОК
2025.09.15 00:26
Талалаев получил три предложения из-за границы
2023.04.01 12:40
7
Суперлига. АЕК забил три безответных гола ОФИ, при Каррере команда проиграла один матч из 16
2020.02.23 22:47
8
Ближайший тур чемпионата Греции перенесен. Судьи объявили забастовку из-за нападения на коллегу
2018.12.21 00:58
Лория: «Греческий АЕК хотел меня приобрести»
2016.08.09 17:56
1
Лория: «В раздевалке Гаттузо ломал металлические шкафчики»
2016.01.24 21:05
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Генич рассказал о неверной реакции на первый голевой пас Батракова в «Галатасарае»
11:13
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10:37
Мостовой – о «Балтике» без Талалаева: «Стало спокойнее, нет выходок, понтов, которые он устраивает»
10:26
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Кордоба ответил, нужен ли «Краснодару» Дзюба
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