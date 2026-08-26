Ответный матч плей-офф Лиги Европы между болгарским ЦСКА София и греческим ОФИ пройдет 27 августа 2026 года в Софии на стадионе «Васил Левски». Первая встреча в Греции завершилась разгромной победой хозяев со счeтом 3:0, и теперь болгарскому клубу предстоит совершить чудо, чтобы отыграть три мяча и выйти в групповой этап. ЦСКА София традиционно силeн дома – он не проигрывает в шести из восьми последних матчей на своeм поле, а его атака забивает в среднем 2,40 гола за последние пять игр. ОФИ, напротив, испытывает серьeзные проблемы на выезде в еврокубках – пять поражений подряд в гостевых матчах Лиги Европы. Сможет ли ЦСКА София преподнести сенсацию и отыграть три мяча перед своими болельщиками, или ОФИ сохранит комфортное преимущество и выйдет в групповой этап?

Кто победит в матче

ЦСКА София постарается использовать поддержку родных трибун и свою мощную атаку, чтобы попытаться отыграть три мяча. Команда забивает в пяти из семи последних матчей, а в среднем за последние пять игр еe атака приносит 2,40 гола – внушительный показатель, который даeт надежду на голы в ответной встрече. В стартовых турах чемпионата Болгарии «армейцы» разгромили «Ботев Враца» (5:0) и «Септември» (3:0), подтвердив свою атакующую мощь. Однако оборона ЦСКА София небезупречна: в среднем 1,20 пропущенного мяча за последние пять игр, и в первом матче они пропустили три гола от ОФИ. Чтобы пройти дальше, болгарам необходимо забить минимум три мяча и не пропустить – задача практически невыполнимая против организованного соперника, но домашняя поддержка может стать решающим фактором.

ОФИ подходит к ответной игре с комфортным преимуществом и хорошей формой. Греческий клуб забивает в четырeх последних матчах, а в среднем за последние пять игр его атака приносит 1,60 гола. В первом матче ОФИ разгромил ЦСКА София со счeтом 3:0, полностью доминируя на поле. В чемпионате Греции они обыграли «Волос» (2:0), подтвердив свою готовность. Однако выездная статистика ОФИ в Лиге Европы удручает – пять поражений подряд в гостевых матчах этого турнира, что создаeт серьeзный психологический барьер. Гостям достаточно не проиграть с разницей в четыре мяча, чтобы выйти в групповой этап, но их неудачная выездная серия может сказаться на игре. Тем не менее преимущество в три мяча даeт им право играть вторым номером и полагаться на контратаки.

Итоговый вывод: несмотря на комфортное преимущество ОФИ, ЦСКА София дома опасен и способен забить несколько мячей. Гости слабо играют на выезде в Лиге Европы, а хозяева имеют мощную атаку. Наиболее вероятный исход – победа ЦСКА София с разницей как минимум в два мяча, хотя для общего успеха этого может не хватить.

Форма и история личных встреч

Единственная очная встреча между командами состоялась в первом матче плей-офф, где ОФИ одержал победу со счeтом 3:0. Текущая форма ЦСКА София дома – стабильные результаты и мощная атака, тогда как ОФИ проиграл пять последних выездных матчей в Лиге Европы. Это создаeт предпосылки для победы хозяев, которые должны использовать домашний фактор и слабости гостей на выезде.

Личные встречи Побед - 0 (0%) Ничьих - 0 (0%) Побед - 2 (100%) 0 Забитых мячей 5 0 В среднем за матч 2.5 Крупнейшая победа 3:0 Самый результативный матч Лига Европы, 4 раунд ОФИ 3 : 0 ЦСКА София Лига Европы, 4 раунд ЦСКА София 0 : 2 ОФИ Лига Европы, 4 раунд ОФИ 3 : 0 ЦСКА София

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа ЦСКА София с разницей как минимум в два мяча. Мощная атака хозяев, их домашняя поддержка и неудачная выездная история ОФИ в Лиге Европы делают болгарский клуб фаворитом в этом конкретном матче, несмотря на общее преимущество гостей после первого поединка. Рекомендуемая ставка – победа ЦСКА София с форой (-1.5) с коэффициентом 2.15. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги Европы между ЦСКА София и ОФИ состоится 27 августа 2026 года в Софии на стадионе «Васил Левски» и начнется в 21:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе БЕТСИТИ.