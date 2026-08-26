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«ЦСКА София» – «ОФИ»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027

26 августа 2026 9:54
ЦСКА София - ОФИ
27 авг. 2026, четверг 21:00 | Лига Европы, 4 раунд
Перейти в онлайн матча
2.15
Победа ЦСКА София с форой (-1.5)
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Ответный матч плей-офф Лиги Европы между болгарским ЦСКА София и греческим ОФИ пройдет 27 августа 2026 года в Софии на стадионе «Васил Левски». Первая встреча в Греции завершилась разгромной победой хозяев со счeтом 3:0, и теперь болгарскому клубу предстоит совершить чудо, чтобы отыграть три мяча и выйти в групповой этап. ЦСКА София традиционно силeн дома – он не проигрывает в шести из восьми последних матчей на своeм поле, а его атака забивает в среднем 2,40 гола за последние пять игр. ОФИ, напротив, испытывает серьeзные проблемы на выезде в еврокубках – пять поражений подряд в гостевых матчах Лиги Европы. Сможет ли ЦСКА София преподнести сенсацию и отыграть три мяча перед своими болельщиками, или ОФИ сохранит комфортное преимущество и выйдет в групповой этап?

Кто победит в матче

ЦСКА София постарается использовать поддержку родных трибун и свою мощную атаку, чтобы попытаться отыграть три мяча. Команда забивает в пяти из семи последних матчей, а в среднем за последние пять игр еe атака приносит 2,40 гола – внушительный показатель, который даeт надежду на голы в ответной встрече. В стартовых турах чемпионата Болгарии «армейцы» разгромили «Ботев Враца» (5:0) и «Септември» (3:0), подтвердив свою атакующую мощь. Однако оборона ЦСКА София небезупречна: в среднем 1,20 пропущенного мяча за последние пять игр, и в первом матче они пропустили три гола от ОФИ. Чтобы пройти дальше, болгарам необходимо забить минимум три мяча и не пропустить – задача практически невыполнимая против организованного соперника, но домашняя поддержка может стать решающим фактором.

ОФИ подходит к ответной игре с комфортным преимуществом и хорошей формой. Греческий клуб забивает в четырeх последних матчах, а в среднем за последние пять игр его атака приносит 1,60 гола. В первом матче ОФИ разгромил ЦСКА София со счeтом 3:0, полностью доминируя на поле. В чемпионате Греции они обыграли «Волос» (2:0), подтвердив свою готовность. Однако выездная статистика ОФИ в Лиге Европы удручает – пять поражений подряд в гостевых матчах этого турнира, что создаeт серьeзный психологический барьер. Гостям достаточно не проиграть с разницей в четыре мяча, чтобы выйти в групповой этап, но их неудачная выездная серия может сказаться на игре. Тем не менее преимущество в три мяча даeт им право играть вторым номером и полагаться на контратаки.

Итоговый вывод: несмотря на комфортное преимущество ОФИ, ЦСКА София дома опасен и способен забить несколько мячей. Гости слабо играют на выезде в Лиге Европы, а хозяева имеют мощную атаку. Наиболее вероятный исход – победа ЦСКА София с разницей как минимум в два мяча, хотя для общего успеха этого может не хватить.

Форма и история личных встреч

Единственная очная встреча между командами состоялась в первом матче плей-офф, где ОФИ одержал победу со счeтом 3:0. Текущая форма ЦСКА София дома – стабильные результаты и мощная атака, тогда как ОФИ проиграл пять последних выездных матчей в Лиге Европы. Это создаeт предпосылки для победы хозяев, которые должны использовать домашний фактор и слабости гостей на выезде.

Личные встречи
Побед - 0 (0%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 2 (100%)
0
Забитых мячей
5
0
В среднем за матч
2.5
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч
Лига Европы, 4 раунд
ОФИ
3 : 0
20.08.2026
ЦСКА София
Лига Европы, 4 раунд
ЦСКА София
0 : 2
27.08.2026
ОФИ
Лига Европы, 4 раунд
ОФИ
3 : 0
20.08.2026
ЦСКА София

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА София
21
Федор Лапоухов
ВР
17
Анхело Мартино
ЛЗ
14
Теодор Иванов
ЦЗ
2
Пастор
ПЗ
28
Иоаннис Питтас
ЛП
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
6
Бруну Жордау
ЦП
67
Кэтэлин Иту
ЦП
7
Макс Эбонг
АП
9
Сантьяго Годой
ЦФ
99
J. Eto'o
ЦФ
Главный тренер
Душан Керкез
ОФИ
31
Николаос Христогеоргос
ВР
3
Николаос Атанасиу
ЛЗ
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
16
Christos Shelis
ЦЗ
43
Димитриос Николау
ЦЗ
24
Лоренцо Дикман
ПЗ
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
41
Андреас Бухалакис
ЦП
11
Тахиархис Фонтас
ЦП
10
Айтор Канталапьерда
ПВ
18
Тиаго Нусс
РФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
ЦСКА София
3
Тамиму Оуороу
ВР
25
Димитар Евтимов
ВР
31
Daniel Nikolov
ВР
32
Факундо Родригес
ЦЗ
91
Aleks Tunchev
ЦЗ
30
Petko Panayotov
ЦП
80
Georgi Brankov Chorbadzhiyski
ЦП
34
Vasil Kaymakanov
ЦП
19
Andrey Yordanov
ЦП
94
Исаак Соле
ЦП
38
Лео Перейра
ПВ
10
Йоэл Звартс
ЦФ
ОФИ
1
Клидман Лило
ВР
2
Крешимир Кризманич
ЦЗ
90
Pavlos Kenourgiakis
ЦЗ
17
Борха Гонсалес
ПЗ
6
Зисис Карахалиос
ОП
21
Яннис Апостолакис
ЦП
30
Thiago Romano
ЦП
91
Manolis Chnaris
ЦП
8
Giorgos Kanelopoulos
ЦФ
71
Thanasis Sitmalidis
ЦФ
13
Panagiotis Katsikas
ЦФ
46
I. Theodosoulakis
ЦФ
3-1-3-1-2
21
Лапоухов
17
Мартино
14
Иванов
2
Пастор
5
Гбамен
28
Питтас
67
Иту
6
Жордау
7
Эбонг
99
9
Годой
3-2-2-1-1
31
Христогеоргос
15
Пунгурас
16
43
Николау
14
Андруцос
3
Атанасиу
41
Бухалакис
11
Фонтас
10
Канталапьерда
18
Нусс
6
Жордау
10
Звартс
10
Звартс
6
Жордау
17
Мартино
19
19
17
Мартино
2
Пастор
94
Соле
94
Соле
2
Пастор
38
Перейра
38
Перейра
10
Канталапьерда
21
Апостолакис
21
Апостолакис
10
Канталапьерда
16
2
Кризманич
2
Кризманич
16
24
Дикман
17
Гонсалес
17
Гонсалес
24
Дикман
41
Бухалакис
6
Карахалиос
6
Карахалиос
41
Бухалакис
18
Нусс
46
46
18
Нусс
Остались в запасе
ЦСКА София
ОФИ
3
Тамиму Оуороу
ВР
32
Факундо Родригес
ЦЗ
25
Димитар Евтимов
ВР
31
Daniel Nikolov
ВР
91
Aleks Tunchev
ЦЗ
30
Petko Panayotov
ЦП
80
Georgi Brankov Chorbadzhiyski
ЦП
34
Vasil Kaymakanov
ЦП
Главный тренер
Душан Керкез
1
Клидман Лило
ВР
90
Pavlos Kenourgiakis
ЦЗ
30
Thiago Romano
ЦП
91
Manolis Chnaris
ЦП
8
Giorgos Kanelopoulos
ЦФ
71
Thanasis Sitmalidis
ЦФ
13
Panagiotis Katsikas
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Остались в запасе
3
Тамиму Оуороу
ВР
32
Факундо Родригес
ЦЗ
25
Димитар Евтимов
ВР
31
Daniel Nikolov
ВР
91
Aleks Tunchev
ЦЗ
30
Petko Panayotov
ЦП
80
Georgi Brankov Chorbadzhiyski
ЦП
34
Vasil Kaymakanov
ЦП
Остались в запасе
1
Клидман Лило
ВР
90
Pavlos Kenourgiakis
ЦЗ
30
Thiago Romano
ЦП
91
Manolis Chnaris
ЦП
8
Giorgos Kanelopoulos
ЦФ
71
Thanasis Sitmalidis
ЦФ
13
Panagiotis Katsikas
ЦФ
Главный тренер
Душан Керкез
Главный тренер
Николаос Ниоплиас

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа ЦСКА София с разницей как минимум в два мяча. Мощная атака хозяев, их домашняя поддержка и неудачная выездная история ОФИ в Лиге Европы делают болгарский клуб фаворитом в этом конкретном матче, несмотря на общее преимущество гостей после первого поединка. Рекомендуемая ставка – победа ЦСКА София с форой (-1.5) с коэффициентом 2.15. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги Европы между ЦСКА София и ОФИ состоится 27 августа 2026 года в Софии на стадионе «Васил Левски» и начнется в 21:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе БЕТСИТИ.

ЦСКА София – ОФИ: смотреть онлайн.

2.15
Победа ЦСКА София с форой (-1.5)
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Ланьков Роман
Лига Европы ОФИ ЦСКА София
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