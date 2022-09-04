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    Николаос Ниоплиас

    Тренер
    Имя Николаос
    Фамилия Ниоплиас
    Команда ОФИ
    Гражданство Греция
    Дата рождения 17 января 1965
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    13.02.2023 ПАС Ламия 1 : 4 ОФИ Греция. Суперлига, 22 тур
    20.02.2023 ОФИ 0 : 3 Арис Греция. Суперлига, 23 тур
    26.02.2023 Ионикос 0 : 2 ОФИ Греция. Суперлига, 24 тур
    05.03.2023 ОФИ 0 : 3 АЕК Греция. Суперлига, 25 тур
    12.03.2023 Левадиакос 2 : 0 ОФИ Греция. Суперлига, 26 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    ОФИ 24 6 10 8
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    04.09.2022 Волос 0 : 1 ОФИ
    10.09.2022 ОФИ 1 : 2 Панетоликос
    18.09.2022 ОФИ 1 : 1 ПАОК
    02.10.2022 Астерас 2 : 0 ОФИ
    09.10.2022 ОФИ 1 : 2 Олимпиакос
    16.10.2022 ПАС 2 : 2 ОФИ
    24.10.2022 ОФИ 0 : 0 ПАС Ламия
    30.10.2022 Арис 1 : 1 ОФИ
    05.11.2022 ОФИ 0 : 2 Ионикос
    09.11.2022 АЕК 3 : 0 ОФИ
    14.11.2022 ОФИ 2 : 1 Левадиакос
    22.12.2022 ОФИ 0 : 1 Атромитос
    28.12.2022 Панатинаикос 1 : 1 ОФИ
    03.01.2023 ОФИ 0 : 0 Волос
    09.01.2023 Панетоликос 0 : 4 ОФИ
    14.01.2023 ПАОК 0 : 0 ОФИ
    21.01.2023 ОФИ 1 : 0 Астерас
    29.01.2023 Олимпиакос 2 : 1 ОФИ
    04.02.2023 ОФИ 0 : 0 ПАС
    13.02.2023 ПАС Ламия 1 : 4 ОФИ
    20.02.2023 ОФИ 0 : 3 Арис
    26.02.2023 Ионикос 0 : 2 ОФИ
    05.03.2023 ОФИ 0 : 3 АЕК
    12.03.2023 Левадиакос 2 : 0 ОФИ
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