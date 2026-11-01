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Греция. Суперлига
Команды
ОФИ
Николаос Ниоплиас
Статистика
Николаос Ниоплиас - статистика
ОФИ
Греция
17 января 1965 (61)
Тренер
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Лига Европы, 3 тур
ОФИ
0 : 2
22.10.2026
Байер
Греция. Суперлига, 7 тур
Каламата
4 : 3
18.10.2026
ОФИ
Лига Европы, 2 тур
Ренн
2 : 1
15.10.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 6 тур
АЕК
0 : 0
10.10.2026
ОФИ
Статистика по турнирам
Греция. Суперлига 2026/2027
Лига Европы 2026/2027
Греция. Кубок 2025/2026
Греция. Суперлига 2025/2026
Греция. Суперлига 2024/2025
Греция. Суперлига 2023/2024
Греция. Суперлига 2022/2023
Греция. Плей-офф Лига чемпионов/Лига Европы 2014/2015
Греция. Суперлига 2014/2015
Товарищеские матчи. Сборные 2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Товарищеские матчи. Сборные 2012
Лига Чемпионов 2010/2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Товарищеские матчи 2010
Лига Европы 2009/2010
Команда
И
В
П
Н
ОФИ
9
5
2
2
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
Каламата
4 : 3
18.10.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 6 тур
АЕК
0 : 0
10.10.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 5 тур
ОФИ
2 : 2
20.09.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 4 тур
Олимпиакос
0 : 1
12.09.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
2 : 0
06.09.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 2 тур
Арис
2 : 1
30.08.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 1 тур
ОФИ
2 : 0
23.08.2026
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