Николаос Ниоплиас - статистика
Тренер
|Имя
|Николаос
|Фамилия
|Ниоплиас
|Команда
|ОФИ
|Гражданство
|Греция
|Дата рождения
|17 января 1965
|Имя
|Николаос
|Фамилия
|Ниоплиас
|Команда
|ОФИ
|Гражданство
|Греция
|Дата рождения
|17 января 1965
|Дата
|Матч
|Турнир
|18.03.2023
|ОФИ
|1 : 1
|Левадиакос
|Греция. Суперлига, 1 тур
|01.04.2023
|ПАС
|0 : 1
|ОФИ
|Греция. Суперлига, 2 тур
|08.04.2023
|ОФИ
|4 : 1
|ПАС Ламия
|Греция. Суперлига, 3 тур
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|ОФИ
|31
|8
|10
|13
|Дата
|Матч
|04.09.2022
|Волос
|0 : 1
|ОФИ
|10.09.2022
|ОФИ
|1 : 2
|Панетоликос
|18.09.2022
|ОФИ
|1 : 1
|ПАОК
|02.10.2022
|Астерас
|2 : 0
|ОФИ
|09.10.2022
|ОФИ
|1 : 2
|Олимпиакос
|16.10.2022
|ПАС
|2 : 2
|ОФИ
|24.10.2022
|ОФИ
|0 : 0
|ПАС Ламия
|30.10.2022
|Арис
|1 : 1
|ОФИ
|05.11.2022
|ОФИ
|0 : 2
|Ионикос
|09.11.2022
|АЕК
|3 : 0
|ОФИ
|14.11.2022
|ОФИ
|2 : 1
|Левадиакос
|22.12.2022
|ОФИ
|0 : 1
|Атромитос
|28.12.2022
|Панатинаикос
|1 : 1
|ОФИ
|03.01.2023
|ОФИ
|0 : 0
|Волос
|09.01.2023
|Панетоликос
|0 : 4
|ОФИ
|14.01.2023
|ПАОК
|0 : 0
|ОФИ
|21.01.2023
|ОФИ
|1 : 0
|Астерас
|29.01.2023
|Олимпиакос
|2 : 1
|ОФИ
|04.02.2023
|ОФИ
|0 : 0
|ПАС
|13.02.2023
|ПАС Ламия
|1 : 4
|ОФИ
|20.02.2023
|ОФИ
|0 : 3
|Арис
|26.02.2023
|Ионикос
|0 : 2
|ОФИ
|05.03.2023
|ОФИ
|0 : 3
|АЕК
|12.03.2023
|Левадиакос
|2 : 0
|ОФИ
|18.03.2023
|ОФИ
|1 : 1
|Левадиакос
|01.04.2023
|ПАС
|0 : 1
|ОФИ
|08.04.2023
|ОФИ
|4 : 1
|ПАС Ламия
|22.04.2023
|ОФИ
|0 : 0
|Астерас
|29.04.2023
|Атромитос
|0 : 0
|ОФИ
|06.05.2023
|ОФИ
|0 : 0
|Ионикос
|13.05.2023
|Панетоликос
|0 : 0
|ОФИ