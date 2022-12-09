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- 9 декабря 2022
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- 28 января 2022
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- 9 декабря 2021
- 22:37 Лига конференций. «Рома» обыграла софийский ЦСКА и вышла из группы с первого места
- 17 сентября 2021
- 00:17 Лига конференций. «Рома» разгромила софийский ЦСКА, у Шомуродова два ассиста
- 10 июня 2021
- 16:02 «Ростов» объявил о выкупе Соу у софийского ЦСКА. Контракт – до 2025 года
- 27 мая 2021
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- 00:17 Журналист Роши: Хаджи отказал российскому клубу
- 16 февраля 2021
- 20:59 Metaratings: новичком «Ростова» Соу интересовались клубы Лиги 1, Серии А и МЛС
- 15 февраля 2021
- 12:58 «РБ Спорт»: «Ростов» арендует Соу за 500 тысяч с опцией выкупа за 3 миллиона, если он пройдет медосмотр
- 11:20 Соу близок к подписанию контракта с «Ростовом» до 2025 года
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- 13:19 Фото Ло Чельсо и Бэйли – среди претендентов на звание игрока недели в ЛЕ
- 10 декабря 2020
- 22:50 Лига Европы. «Арсенал» обыграл «Дандолк», «Наполи» упустил победу над «Реал Сосьедадом» и другие результаты
- 30 октября 2020
- 00:58 Лига Европы. «Арсенал» разгромил «Дандолк», «Наполи» победил «Реал Сосьедад», «Рома» сыграла вничью с софийским ЦСКА
- 15 сентября 2020
- 22:46 Игроки БАТЭ заразились коронавирусом. Через два дня команде играть в Лиге Европы 1
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- 9 июня 2020
- 20:29 «Уфа» может подписать игрока сборной Болгарии Чорбаджийски 2
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- 18:13 «Я остался без жилья и дохода»: воспитанник «Спартака» Давыдов не может вернуться из Болгарии в Россию 26
- 28 мая 2019
- 14:49 Фото Экс-форвард «Спартака» Давыдов перешел в софийский ЦСКА 4
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