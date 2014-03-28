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Болгария. Первая лига
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ЦСКА София
€ 24 млн
ЦСКА София
София
Болгария. Первая лига
Стадион:
Болгарска Армия
Сайт:
http:///www.cska.bg/
Тренер:
Душан Керкез
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Таблица
«ЦСКА София» – «ОФИ»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027
26 августа
ОФИ – ЦСКА София: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027
19 августа
Трансляция
«ЦСКА София» – «Маккаби»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 августа 2026
13 августа
«ЦСКА София» – «Маккаби Тель-Авив»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026/2027
12 августа
Трансляция
«Маккаби» – ЦСКА София: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 августа 2026
6 августа
«Маккаби» – «ЦСКА София»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026
5 августа
Трансляция
ЦСКА София – «Карабах»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июля 2026
30 июля
ЦСКА София – «Карабах»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026/2027
29 июля
Трансляция
«Карабах» – ЦСКА София: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 июля 2026
23 июля
«Карабах» – «ЦСКА София»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026/2027
22 июля
Вратарь ЦСКА принял решение по возможному трансферу в «Спартак»
8 апреля
2
«Спартак» заинтересовался вратарем «Штурма»
6 апреля
27
«Спартак» приближается к покупке вратаря ЦСКА
28 марта
14
Голкипер сборной Беларуси, отказавший «Спартаку», перейдет в софийский ЦСКА
2025.01.22 10:10
Балотелли может перейти в болгарский клуб
2024.09.26 12:47
Умер обладатель «Золотой бутсы»-1969 Петр Жеков
2023.02.18 14:45
Пост
Величайший обман в футболе: парень создал фейковый сайт и прикинулся выпускником «ПСЖ». Так он пробивался в классные клубы
2023.02.11 19:05
7
В «Кайрате» рассказали о будущем экс-защитника ЦСКА Васина
2022.12.09 11:37
1
ЦСКА сыграл пять матчей подряд на выезде в Кубке России – самая продолжительная гостевая серия клуба
2022.03.04 11:25
Товарищеский матч. «Динамо» проиграло софийскому ЦСКА
2022.01.28 18:52
2
«Спартак» – об интересе к Кайседо: «Это неправда»
2022.01.05 13:53
2
«Спартак» заинтересован в форварде болгарского ЦСКА Кайседо
2022.01.05 11:40
20
Попов может покинуть «Сочи» и вернуться в Болгарию
2022.01.01 21:47
3
Лига конференций. «Рома» обыграла софийский ЦСКА и вышла из группы с первого места
2021.12.09 22:37
Лига конференций. «Рома» разгромила софийский ЦСКА, у Шомуродова два ассиста
2021.09.17 00:17
«Ростов» объявил о выкупе Соу у софийского ЦСКА. Контракт – до 2025 года
2021.06.10 16:02
«Ростов» выкупил у софийского ЦСКА нападающего Соу
2021.05.27 23:12
3
Журналист Роши: Хаджи отказал российскому клубу
2021.03.02 00:17
Metaratings: новичком «Ростова» Соу интересовались клубы Лиги 1, Серии А и МЛС
2021.02.16 20:59
«РБ Спорт»: «Ростов» арендует Соу за 500 тысяч с опцией выкупа за 3 миллиона, если он пройдет медосмотр
2021.02.15 12:58
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