Величайший обман в футболе: парень создал фейковый сайт и прикинулся выпускником «ПСЖ». Так он пробивался в классные клубы

В футболе много обманов. Обычно они касаются финансов – и за это виновные жестко наказываются специальными службами. Но в истории есть абсолютно феноменальный пранк, который однажды очень сильно вышел из-под контроля. Суть в том, что футболист сам придумал себе биографию, чтобы попасть в футбольные клубы.

И это работало.

Парень, у которого не получилось пробиться в профессионалы создал фейковый сайт и обманывал большие клубы

Дано: не очень талантливый футболист, который по многим причинам (главная – плохие скиллы) рано закончил с футболом. Этого парня зовут Грегуар Аксельрод. В 10 лет он играл в одной из футбольных школ Парижа, позвал на матч отца, а после услышал: «Грег, я так расстроен. Ты очень плох и ленив на футбольном поле. Я не вижу в тебе профессионального игрока».

Аксельрод тогда ушел из спортшколы, но не расстался с мечтой. Он говорил, что несколько раз возобновлял тренировки и даже пытался попасть в клубы. Но команды отказывались от него и чаще всего аргументировали неготовность сотрудничать его слабой физической подготовкой.

Тогда Аксельрод решил, что нужно решать вопрос хитростью. И вот так он действовал:

1. Для начала создал фейковый сайт, который заполнял несколько лет. Вставлял туда какие-то отчеты, где менял имя одного какого-то игрока на свое. Так он создавал видимость карьеры.

2. Когда он получал образование в институте, то пробрался на стадион «ПСЖ» «Парк дэ Пренс» и сфотографировался в майке клуба на фоне выхода из подтрибунного помещения и поля. На своем официальном сайте он написал в разделе с автобиографией: «Будущая звезда из «ПСЖ», которая поражает своей результативностью на молодежном уровне».

Разумеется, у Аксельрода было подтверждение фейковой статистики – подделанные отчеты, где он забил достаточно голов.

3. Придумал образ агента и создал ложную почту. Сначала он отправил письма французским клубам. Потом работал по такой логике: «В какой-то момент мне в голову пришла мысль, что нужно действовать масштабнее. Тогда я решил отправлять письма в топ-клубы».

Так письма с просьбой посмотреть на «талантливого юношу» получили «ПСЖ», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Арсенал». Ответили только последние:

«Дорогой мистер Аксельрод. Главный скаут Стив Роули сейчас не в расположении клуба. Но от лица его заместителей отвечаем: чтобы правильно оценить кандидатов в наши юношеские команды, мы всегда запрашиваем видео с игровыми моментами на поле. Либо у предыдущих клубов, либо у самих футболистов и его представителей.

Мы не получили видео от «ПСЖ». Вы нам тоже не предоставили никаких роликов. К сожалению, мы вынуждены отказать вам, потому что не можем оценить ваши способности».

Были и случаи, когда Аксельроду везло. Например, он затусил с клубами из тогда низших дивизионов – «Борнмутом», «Норвичем» и «Суиндоном». За «Суиндон» он сыграл товарищеский матч, но не впечатлил. Потом рассказывал: «Был момент, когда я хотел сыграть головой, но мяч попал в лицо. Все засмеялись. Тогда я понял, что ничего с этим клубом не выйдет».

За «Борнмут» он играл в 2007-м и даже забил в товарищеском матче. Правда, в команду его не взяли тоже из-за плохой формы. Потом – опыт со «Суиндоном», за который он забил два мяча в одной товарищеской встрече. Тогда главным тренером «Суиндона» был британец Пол Старрок, но он отказался от сотрудничества с Аксельродом, хотя фанаты очень просили его взять игрока в клуб.

Что было дальше: Аксельрод отказывался от контрактов с клубами из маленьких стран и почти получил большую зарплату в ЦСКА

После отъезда из Англии в 2007-м он продолжал поиски клуба для себя – были предложения из Люксембурга, Лихтенштейна. Но Аксельрод это не устраивало, потому что «предложения были слишком непривлекательными». Правда, в 2009-м у Аксельрода очень неожиданно появился очень даже достойный вариант – софийский ЦСКА. В тот момент клуб переживал не лучший момент, и боссы подумали, что укрепление состава за счет «выходца из академии «ПСЖ» станет неплохим ходом.

Правда, все изменило фанатское любопытство. Дальше – слова Аксельрода:

«Я тренировался с клубом два дня. В тот момент у меня уже был агент, и тренер ЦСКА сказал ему, что хочет подписать со мной контракт. Руководство предложило мне контракт на 15 тысяч фунтов в месяц.

Клуб сфотографировал меня в майке, объявил о сделке на сайте. Но потом любопытные фанаты ЦСКА полезли на форумы «ПСЖ». Там им сказали, что не знают меня, что некий Аксельрод не играл в академии их клуба, а мой сайт – выдумка. Фанаты связались с болгарскими журналистами, а те – с руководством ЦСКА. Боссы отменили сделку».

После той сорванной сделки Аксельрод пробивался в Греции, Кувейте и Канаде, но так и не нашел постоянный вариант для игры. Аксельрод завершил карьеру в 2012-м, написал книгу о своих приключениях и стал агентом.

В 2018-м он пробовал начать тренерскую карьеру, но остановился из-за нехватки клубов, которые готовы взять его к себе: «Они просто говорили, что у меня нет нужных навыков, чтобы быть главным тренером. Я хотел учиться, но не хотел начинать карьеру с юношеских команд или с ассистентских кресел. Это моя ошибка, мой настрой не был правильным. Но и как тренер, я бы вряд ли чего-то добился. Поэтому на данный момент я просто занимаюсь собственным бизнесом и помогаю молодым игрокам с продвижением».

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Фото: соцсети Грегуара Аксельрода