«Спартак» приближается к покупке вратаря ЦСКА

«Спартак» проявляет интерес к голкиперу софийского ЦСКА Федору Лапоухову.
Московский клуб рассматривает вариант с 22-летним вратарем сборной Беларуси.
- Лапоухов провел 15 матчей за основную национальную команду и дебютировал за нее в 20 лет. 26 марта сборная Беларуси обыграла на выезде Кипр (1:0), и голкипер отыграл весь матч. 29 марта белорусы проведут в Ереване товарищескую игру со сборной Армении.
- Федор Лапоухов – воспитанник минского «Динамо» и второй сезон выступает за софийский ЦСКА, где он остается основным вратарем.
- Кандидатуру Лопаухова также рассматривает английский «Саутгемптон». Ранее интерес к голкиперу проявляли «Ростов» и «Динамо».
Источник: «Спорт-Экспресс»