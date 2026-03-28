Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Спартак» приближается к покупке вратаря ЦСКА

28 марта, 17:43
14

«Спартак» проявляет интерес к голкиперу софийского ЦСКА Федору Лапоухову.

Московский клуб рассматривает вариант с 22-летним вратарем сборной Беларуси.

  • Лапоухов провел 15 матчей за основную национальную команду и дебютировал за нее в 20 лет. 26 марта сборная Беларуси обыграла на выезде Кипр (1:0), и голкипер отыграл весь матч. 29 марта белорусы проведут в Ереване товарищескую игру со сборной Армении.
  • Федор Лапоухов – воспитанник минского «Динамо» и второй сезон выступает за софийский ЦСКА, где он остается основным вратарем.
  • Кандидатуру Лопаухова также рассматривает английский «Саутгемптон». Ранее интерес к голкиперу проявляли «Ростов» и «Динамо».

Еще по теме:
Вратарь ЦСКА принял решение по возможному трансферу в «Спартак» 2
«Спартак» заинтересовался вратарем «Штурма» 27
Голкипер сборной Беларуси, отказавший «Спартаку», перейдет в софийский ЦСКА 1
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Болгария. Первая лига ЦСКА Спартак Лапоухов Федор
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
...уефан
1774709313
...был, когда-то в хоккейном Спартаке Криволапов, и весьма неплох был, может и с Лапоуховым масть покатит...
Ответить
VVM1964
1774709395
А чем черт не шутит - может из ближнего зарубежья и норм будет, помню Дикань у нас супер как играл !...
Ответить
рылы
1774709513
я так понимаю, за счёт увеличенной площади некоторых частей своего тела, он сможет отбивать больше? тогда трансфер оправдан.
Ответить
Александр-Балашов-google
1774710455
Проблема с вратарями у Спартака очевидна, от Максименко сплошной нервяк,второй вечно больной, третий пердун-шут для раздевалки. Может хоть с этим угадают.
Ответить
Mirak92
1774712768
Я сначала не вдуплил, от куда у нас он
Ответить
alefreddy
1774727898
фамилия хорошая должен прижиться
Ответить
САДЫЧОК
1774763257
Есть хорошие вратари .Зачем скупать неизвестно что?!
Ответить
zigbert
1774764345
Надёжный вратарь не помешал бы Спартаку но кто его знает Лопоухов вначале своего становления. Тут трудно угадать.
Ответить
Plyash
1774815453
Помнится , года полтора-два тому назад он уже отказывался от подобного предложения . Вратарь хороший , тут точно . Попытка номер два ?
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
  • Читайте нас: 