Появилась информация о встрече Бьелицы с представителями ЦСКА

Ненад Бьелица остается одним из основных кандидатов на пост главного тренера ЦСКА.
Он провел продолжительную беседу с менеджментом клуба.
«Действительно, Ненад Бьелица входит в список основных кандидатов на пост главного тренера ЦСКА. У него уже состоялась продолжительная беседа с менеджментом клуба, Бьелица показал, что очень хорошо понимает, как нужно усилить состав ЦСКА, также он умеет развивать молодежь. Как пример, Дани Ольмо, с которым тренер работал в «Динамо Загреб», и который позднее оказался в «Барселоне», – рассказал источник.
- 54-летний Бьелица остается без работы после ухода из «Динамо Загреб» в конце 2024 года.
- Под его руководством загребский клуб дважды становился чемпионом Хорватии, по разу побеждал в Кубке и Суперкубке страны в 2018-2019 годах.
- 4 мая исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА стал Дмитрий Игдисамов после увольнения Фабио Челестини с позиции главного тренера.
- Красно-синие занимают в РПЛ 5-е место с 48 очками после 29 туров.
Источник: «Матч ТВ»