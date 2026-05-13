  • Появилась информация о встрече Бьелицы с представителями ЦСКА

Появилась информация о встрече Бьелицы с представителями ЦСКА

13 мая, 11:38
13

Ненад Бьелица остается одним из основных кандидатов на пост главного тренера ЦСКА.

Он провел продолжительную беседу с менеджментом клуба.

«Действительно, Ненад Бьелица входит в список основных кандидатов на пост главного тренера ЦСКА. У него уже состоялась продолжительная беседа с менеджментом клуба, Бьелица показал, что очень хорошо понимает, как нужно усилить состав ЦСКА, также он умеет развивать молодежь. Как пример, Дани Ольмо, с которым тренер работал в «Динамо Загреб», и который позднее оказался в «Барселоне», – рассказал источник.

  • 54-летний Бьелица остается без работы после ухода из «Динамо Загреб» в конце 2024 года.
  • Под его руководством загребский клуб дважды становился чемпионом Хорватии, по разу побеждал в Кубке и Суперкубке страны в 2018-2019 годах.
  • 4 мая исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА стал Дмитрий Игдисамов после увольнения Фабио Челестини с позиции главного тренера.
  • Красно-синие занимают в РПЛ 5-е место с 48 очками после 29 туров.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Динамо Загреб Бьелица Ненад
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Красногвардейчик
1778662796
Б......ть, Бабаев, ты опять ищешь односезонника?!! Как ты задолбал!!! Гинера на тебя нет, чтобы как ссаного кота пинком под зад, выкинуть из клуба....
Lenin26
1778663729
Мне конечно как болельщику Зенита по большей части всё равно,но господи,почему до руководителей клубов не как не дойдёт,что в последнее время большая часть чемпионств в РПЛ выиграли российские тренеры:Семак 6ч,Слуцкий 3ч,Сёмин 3ч,Бердыев 2ч,Газаев 4ч,Романцев 8ч,Мусаев 1ч,ну не уживаются надолго гастролёры,максимум 2 чемпионства (Спалетти)!?!?Не ужели всё упирается в откаты и с российского специалиста денег не заработать для себя,как же это тупо!
biber.ru
1778664382
Снова эконом вариант, снова скачки.
Цугундeр
1778664439
Не надо Бьелицу.) Дайте Диму Игдисамова. " Теперь только русские димы (тренировать)) будут — А немцы?" -nein,Schwarz!)
Интерес
1778664558
За мат здесь банят,поэтому просто пошлю это сообщение Орешкину в...бьелицу.
subbotaspartak
1778665514
Не торчит, не телится, Вот те здрасьте, Бьелица...
boris63
1778668245
А на кой он нам нужен, разве своих нет.
Состав сборной России, россиянин сыграет за Бразилию на ЧМ-2026, новые тренеры «Акрона» и «Манчестер Сити» и другие новости
01:09
ВидеоУ Анчелотти не получилось правильно произнести название «Зенита»
00:42
18
ФотоНеймар и двое зенитовцев – в заявке Бразилии на ЧМ-2026
00:13
2
У Кононова появилось предложение в день увольнения из «Торпедо»
00:06
2
«Манчестер Сити» определился с новым тренером
Вчера, 23:37
Игрок «Зенита» стал чемпионом двух стран за один сезон
Вчера, 23:05
3
Раскрыта причина увольнения Кононова из «Торпедо»
Вчера, 22:39
1
«Спартак» рискует лишиться Барко
Вчера, 22:26
10
У «Сити» есть 2 кандидата на замену Гвардиоле
Вчера, 22:18
1
Стало известно, когда Гвардиола покинет «Сити»
Вчера, 22:07
Реакция «Зенита» на попадание двух игроков в состав Бразилии на ЧМ-2026
00:18
Бронзовый призер Евро-2008 Иванов рассказал, чем займется после игровой карьеры
Вчера, 23:46
Мостовой ответил, можно ли считать Семака лучшим тренером в истории
Вчера, 23:14
3
Топ-3 тренера сезона РПЛ по версии Бубнова
Вчера, 22:53
ФотоМостовой выложил фото с «омерзительным» игроком «Зенита»
Вчера, 21:47
4
ВидеоРечь Галицкого в раздевалке «Краснодара» после упущенного чемпионства
Вчера, 21:25
1
Семак сравнил достижения «Зенита» и «Спартака»
Вчера, 20:57
3
Червиченко заподозрил спартаковских легионеров в разгильдяйстве
Вчера, 20:51
2
Губерниев определил, кто должен возглавлять ЦСКА, а кто – «Динамо»
Вчера, 20:31
4
Джикия определил страну, где хочет продолжить карьеру
Вчера, 19:59
4
Болельщики определили, какая команда сильнее – «Спартак» 90-х или современный «Зенит»
Вчера, 19:09
27
Семин считает, что лучший игрок РПЛ выступает не за «Зенит»
Вчера, 18:56
10
Рабинер поставил точку в вопросе, кто сильнее как тренер – Романцев или Семак
Вчера, 18:21
17
Матерная реакция болельщиков «Зенита» на чемпионство
Вчера, 17:51
16
ЦСКА призвали не назначать экс-тренера «Спартака»: «Нахер он нужен»
Вчера, 17:28
11
ВидеоСоболев отпраздновал чемпионство в майке Дурана, у которого выиграл конкуренцию
Вчера, 17:22
5
ВидеоСоболев послал Мостового во время празднования чемпионства «Зенита»
Вчера, 16:55
18
Игрок «Ростова» одним словом описал пенальти «Зенита»
Вчера, 16:46
31
Игрок «Спартака» близок к переходу в «Локомотив»
Вчера, 16:35
3
ВидеоГлушенков уговорил попробовать алкоголь молодого игрока «Зенита»: «Один глоток, маленький»
Вчера, 16:23
21
Семин назвал главное разочарование сезона в РПЛ
Вчера, 16:10
2
Бубнов определил лучшего игрока сезона в РПЛ
Вчера, 15:38
6
Стало известно, получит ли Дуран медаль за чемпионство «Зенита»
Вчера, 15:26
9
Орлов дерзко ответил критикам «Зенита»
Вчера, 15:15
21
«Зенит» выплатит Венделу 30 миллионов рублей на вечеринку для игроков «Зенита»
Вчера, 14:52
15
Погребняк назвал футбольную столицу России: «Вы сомневаетесь?»
Вчера, 14:47
17
