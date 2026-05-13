Появилась информация о встрече Бьелицы с представителями ЦСКА

Ненад Бьелица остается одним из основных кандидатов на пост главного тренера ЦСКА.

Он провел продолжительную беседу с менеджментом клуба.

«Действительно, Ненад Бьелица входит в список основных кандидатов на пост главного тренера ЦСКА. У него уже состоялась продолжительная беседа с менеджментом клуба, Бьелица показал, что очень хорошо понимает, как нужно усилить состав ЦСКА, также он умеет развивать молодежь. Как пример, Дани Ольмо, с которым тренер работал в «Динамо Загреб», и который позднее оказался в «Барселоне», – рассказал источник.