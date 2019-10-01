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    Ненад Бьелица

    Тренер
    Имя Ненад
    Фамилия Бьелица
    Гражданство Хорватия
    Дата рождения 20 августа 1971
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Динамо 1 1 0 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    01.10.2020 Динамо 3 : 1 Флора
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