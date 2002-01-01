Тренер «Динамо» Загреб: «Мы проанализировали игру «Сити». Попробуем преподнести сюрприз и победить»

Главный тренер загребского «Динамо» Ненад Бьелица дал интервью перед сегодняшним матчем Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».
«Все ребята находятся в оптимальных кондициях, больных и травмированных нет. Тактика и стратегия имеют важное значение, но характер важен еще больше. Мы проанализировали игру «Манчестер Сити» и попробуем преподнести сюрприз.
Попробуем показать хороший футбол и одержать победу. Важно получить удовольствие от игры. Но мы хотим набрать три очка.
Нам удалось проявить себя в матче с «Аталантой», теперь будем пытаться выиграть каждый матч», – сказал Бьелица.
- Встреча пройдет на «Этихад Стэдиум» и начнется в 22:00 по московскому времени.
- Хорватский клуб обыграл «Аталанту» со счетом 4:0 в матче первого тура.