Тренер «Динамо» Загреб: «Мы проанализировали игру «Сити». Попробуем преподнести сюрприз и победить»

Главный тренер загребского «Динамо» Ненад Бьелица дал интервью перед сегодняшним матчем Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

«Все ребята находятся в оптимальных кондициях, больных и травмированных нет. Тактика и стратегия имеют важное значение, но характер важен еще больше. Мы проанализировали игру «Манчестер Сити» и попробуем преподнести сюрприз.

Попробуем показать хороший футбол и одержать победу. Важно получить удовольствие от игры. Но мы хотим набрать три очка.

Нам удалось проявить себя в матче с «Аталантой», теперь будем пытаться выиграть каждый матч», – сказал Бьелица.