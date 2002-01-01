Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    2 Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    3 Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться

    Тренер «Динамо» Загреб: «Мы проанализировали игру «Сити». Попробуем преподнести сюрприз и победить»

    Главный тренер загребского «Динамо» Ненад Бьелица дал интервью перед сегодняшним матчем Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

    «Все ребята находятся в оптимальных кондициях, больных и травмированных нет. Тактика и стратегия имеют важное значение, но характер важен еще больше. Мы проанализировали игру «Манчестер Сити» и попробуем преподнести сюрприз.

    Попробуем показать хороший футбол и одержать победу. Важно получить удовольствие от игры. Но мы хотим набрать три очка.

    Нам удалось проявить себя в матче с «Аталантой», теперь будем пытаться выиграть каждый матч», – сказал Бьелица.

    • Встреча пройдет на «Этихад Стэдиум» и начнется в 22:00 по московскому времени.
    • Хорватский клуб обыграл «Аталанту» со счетом 4:0 в матче первого тура.

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:32
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106831
    #2
    Chernyi Lis
    79357
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73829
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru