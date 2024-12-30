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    В загребском «Динамо» объяснили назначение Каннаваро

    Спортивный директор загребского «Динамо» Марко Марич высказался о назначении Фабио Каннаваро на пост главного тренера команды.

    «Не бывает лучшего времени для смены тренера, но мы решили сделать этот шаг сейчас, чтобы у нового тренера было время донести свои идеи до игроков во время подготовки. Мы хотим изменить результаты в чемпионате Хорватии.

    Новый тренер культивирует тот стиль игры, который нам необходим для возвращения лидерства в хорватской лиге, он строит игру и навязывает доминирование. У него большая харизма, которая поможет передать богатый игровой опыт, а также тренерский опыт, ведь за его плечами результаты работы в Китае, где он был чемпионом.

    Он жаждет успеха, и именно поэтому он ждал вызова от клуба, который имеет амбиции завоевывать титулы. Он очень хорошо знает нашу команду, как и всю хорватскую лигу. Он знает, какие цели стоят перед ним в «Динамо», и осознает ситуацию, в которой находится клуб. Основная задача – вернуться на вершину в чемпионате и продолжить хорошие результаты в Европе», – сказал Марич.

    • Каннаваро присоединится к новой команде на сборе 3 января. Тогда же итальянца официально представят в новой должности.
    • Одновременно загребское «Динамо» объявило об уходе с поста главного тренера Ненада Бьелицы. Руководство клуба объяснило отставку неудачами в чемпионате Хорватии.
    • Последним клубом 51-летнего Каннаваро был «Удинезе», который он покинул в июне.
    • Ранее экс-футболист сборной Италии возглавлял «Беневенто», национальную команду Китая, «Гуанчжоу Эвергранд», «Тяньцзинь Тяньхай», был помощником в «Шабаб Аль-Ахли».
    • «Динамо» занимает 3-е место в чемпионате Хорватии с 29 очками после 18 туров. Отставание от лидера составляет 7 очков.
    • На общем этапе Лиге чемпионов команда занимает 24-ю строчку с 8 очками после 6 игр.

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    Источник: официальный сайт «Динамо» Загреб

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