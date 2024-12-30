В загребском «Динамо» объяснили назначение Каннаваро

Спортивный директор загребского «Динамо» Марко Марич высказался о назначении Фабио Каннаваро на пост главного тренера команды.
«Не бывает лучшего времени для смены тренера, но мы решили сделать этот шаг сейчас, чтобы у нового тренера было время донести свои идеи до игроков во время подготовки. Мы хотим изменить результаты в чемпионате Хорватии.
Новый тренер культивирует тот стиль игры, который нам необходим для возвращения лидерства в хорватской лиге, он строит игру и навязывает доминирование. У него большая харизма, которая поможет передать богатый игровой опыт, а также тренерский опыт, ведь за его плечами результаты работы в Китае, где он был чемпионом.
Он жаждет успеха, и именно поэтому он ждал вызова от клуба, который имеет амбиции завоевывать титулы. Он очень хорошо знает нашу команду, как и всю хорватскую лигу. Он знает, какие цели стоят перед ним в «Динамо», и осознает ситуацию, в которой находится клуб. Основная задача – вернуться на вершину в чемпионате и продолжить хорошие результаты в Европе», – сказал Марич.
- Каннаваро присоединится к новой команде на сборе 3 января. Тогда же итальянца официально представят в новой должности.
- Одновременно загребское «Динамо» объявило об уходе с поста главного тренера Ненада Бьелицы. Руководство клуба объяснило отставку неудачами в чемпионате Хорватии.
- Последним клубом 51-летнего Каннаваро был «Удинезе», который он покинул в июне.
- Ранее экс-футболист сборной Италии возглавлял «Беневенто», национальную команду Китая, «Гуанчжоу Эвергранд», «Тяньцзинь Тяньхай», был помощником в «Шабаб Аль-Ахли».
- «Динамо» занимает 3-е место в чемпионате Хорватии с 29 очками после 18 туров. Отставание от лидера составляет 7 очков.
- На общем этапе Лиге чемпионов команда занимает 24-ю строчку с 8 очками после 6 игр.