В загребском «Динамо» объяснили назначение Каннаваро

Спортивный директор загребского «Динамо» Марко Марич высказался о назначении Фабио Каннаваро на пост главного тренера команды.

«Не бывает лучшего времени для смены тренера, но мы решили сделать этот шаг сейчас, чтобы у нового тренера было время донести свои идеи до игроков во время подготовки. Мы хотим изменить результаты в чемпионате Хорватии.

Новый тренер культивирует тот стиль игры, который нам необходим для возвращения лидерства в хорватской лиге, он строит игру и навязывает доминирование. У него большая харизма, которая поможет передать богатый игровой опыт, а также тренерский опыт, ведь за его плечами результаты работы в Китае, где он был чемпионом.

Он жаждет успеха, и именно поэтому он ждал вызова от клуба, который имеет амбиции завоевывать титулы. Он очень хорошо знает нашу команду, как и всю хорватскую лигу. Он знает, какие цели стоят перед ним в «Динамо», и осознает ситуацию, в которой находится клуб. Основная задача – вернуться на вершину в чемпионате и продолжить хорошие результаты в Европе», – сказал Марич.