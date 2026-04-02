  • Тудор совершил благородный поступок, уходя из «Тоттенхэма»

Тудор совершил благородный поступок, уходя из «Тоттенхэма»

2 апреля, 08:55
2

Уволенному главному тренеру «Тоттенхэма» Игору Тудору полагалась компенсация по случаю досрочного расторжения контракта.

Однако, как сообщает инсайдер Бен Джейкобс в социальной сети Х, хорват отказался от причитающихся выплат. То же самое Тудор сделал, когда уходил из «Ювентуса».

  • 47-летний хорват возглавлял «Тоттенхэм» с 13 февраля.
  • Под руководством Тудора команда провела 7 матчей, в которых потерпела 5 поражений при 1 победе и 1 ничьей.
  • «Тоттенхэм» занимает 17-е место в АПЛ с 30 очками после 31 матча.
  • На замену Тудору руководители лондонского клуба назначили итальянского тренера Роберто Де Дзерби. Планируется, что он будет в «Тоттенхэме» и в случае вылета в Чемпионшип – итальянец готов там работать.
  • Де Дзерби тренировал в АПЛ «Брайтон», а также брал трофеи с «Шахтером».

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Хорватия. Футбольная лига Тоттенхэм Тудор Игор
Комментарии (2)
Император Бомжей
1775113746
По сути Тудор просто кайфонул в Лондоне и у него ничего не получилось, также как и в Ювентусе, поэтому бабки и не взял отступные, зато подъемные взял, так что у него всё в порядке)))
zigbert
1775137180
Достойный поступок. Может быть судьба будет к нему более благосклонна.
