Тудор совершил благородный поступок, уходя из «Тоттенхэма»

Уволенному главному тренеру «Тоттенхэма» Игору Тудору полагалась компенсация по случаю досрочного расторжения контракта.
Однако, как сообщает инсайдер Бен Джейкобс в социальной сети Х, хорват отказался от причитающихся выплат. То же самое Тудор сделал, когда уходил из «Ювентуса».
- 47-летний хорват возглавлял «Тоттенхэм» с 13 февраля.
- Под руководством Тудора команда провела 7 матчей, в которых потерпела 5 поражений при 1 победе и 1 ничьей.
- «Тоттенхэм» занимает 17-е место в АПЛ с 30 очками после 31 матча.
- На замену Тудору руководители лондонского клуба назначили итальянского тренера Роберто Де Дзерби. Планируется, что он будет в «Тоттенхэме» и в случае вылета в Чемпионшип – итальянец готов там работать.
- Де Дзерби тренировал в АПЛ «Брайтон», а также брал трофеи с «Шахтером».
