Тудор совершил благородный поступок, уходя из «Тоттенхэма»

Уволенному главному тренеру «Тоттенхэма» Игору Тудору полагалась компенсация по случаю досрочного расторжения контракта.

Однако, как сообщает инсайдер Бен Джейкобс в социальной сети Х, хорват отказался от причитающихся выплат. То же самое Тудор сделал, когда уходил из «Ювентуса».