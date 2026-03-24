«Тоттенхэм» уволит тренера, назначенного 38 дней назад

В «Тоттенхэме» решили досрочно прекратить сотрудничество с главным тренером Игором Тудором.

С 47-летним хорватом расторгнут контракт в ближайшие 24-48 часов.

Клуб АПЛ хочет назначить вместо него Роберто Де Дзерби, но итальянец может не согласиться приступить к работе посреди сезона.