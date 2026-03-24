«Тоттенхэм» уволит тренера, назначенного 38 дней назад

В «Тоттенхэме» решили досрочно прекратить сотрудничество с главным тренером Игором Тудором.
С 47-летним хорватом расторгнут контракт в ближайшие 24-48 часов.
Клуб АПЛ хочет назначить вместо него Роберто Де Дзерби, но итальянец может не согласиться приступить к работе посреди сезона.
- Тудор возглавил «Тоттенхэм» 38 дней назад.
- При нем команда проиграла 5 из 7 матчей при одной победе и одной ничьей.
- Лондонцы вылетели из Лиги чемпионов от «Атлетико» и опустились на 17-е место в турнирной таблице АПЛ.
- Тудор в феврале сменил уволенного Томаса Франка.
- Балканец обновит свой антирекорд по количеству дней, проведeнных в новом клубе. Ранее в «Лацио» он проработал всего 79 дней.
Источник: твиттер журналиста Пита О'Рурка