АПЛ. «Тоттенхэм» упустил победу над конкурентом в борьбе за выживание

«Тоттенхэм» потерял очки в 36-м туре чемпионата Англии.

Команда Роберто Де Дзерби сыграла вничью с «Лидсом», который тоже ведет борьбу за сохранение прописки в АПЛ.

Итог матча – 1:1. Авторы голов – Матис Тель и Доминик Калверт-Льюин.

С 38 баллами «Тоттенхэм» остался на 17-м месте в таблице Премьер-лиги с 2-очковым отрывом от «Вест Хэма» из зоны вылета.