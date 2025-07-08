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Доминик Калверт-Льюин
€ 22 млн
Доминик Калверт-Льюин
Лидс
16 марта 1997 (29)
#9 | Нападающий
176 см | 64 кг
Англия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
«Манчестер Юнайтед» рассматривает шесть нападающих
2025.07.08 18:58
2
«Манчестер Юнайтед» рассматривает двух форвардов, заигранных за сборную Англии
2024.07.10 21:38
«Ньюкасл» готов заплатить 30 миллионов «Эвертону» за Калверт-Льюина
2022.05.13 14:30
Холанд, Кейн, Лаутаро и Калверт-Льюин – в шорт-листе «Манчестер Юнайтед» (The Sun)
2022.02.12 10:49
1
Эн-Несири, Влахович и Калверт-Льюин – варианты усиления атаки «Арсенала» (The Sun)
2021.12.25 15:51
1
«Арсенал» интересуется форвардом «Эвертона» Калверт-Льюином
2021.10.16 12:44
Калверт-Льюин может перейти в «Реал»
2021.06.20 15:47
1
Калверт-Льюин: «Уход Анчелотти в «Реал» стал потрясением. Никто не ожидал»
2021.06.06 09:46
1
АПЛ. «Вест Хэм» дома проиграл «Эвертону»
2021.05.09 20:28
Калверт-Льюин может перейти из «Эвертона» в «Манчестер Юнайтед»
2020.12.25 14:49
АПЛ. «Эвертон» обыграл «Фулхэм» и впервые с 1987 года победил в трех лондонских матчах подряд, Калверт-Льюин возглавил гонку бомбардиров
2020.11.22 16:53
1
Калверт-Льюин: «Хамес – игрок другого уровня. У него не отобрать мяч даже на тренировке»
2020.11.06 22:42
Калверт-Льюин – первый игрок в истории «Эвертона», забивший в пяти стартовых матчах АПЛ
2020.10.18 13:09
Фото
Калверт-Льюин – лучший игрок АПЛ в сентябре, Анчелотти – лучший тренер
2020.10.09 14:29
Впервые за 57 лет три игрока забили дебютные голы за сборную Англии в одном матче
2020.10.09 00:48
Калверт-Льюин – первый игрок в истории «Эвертона» с голами в первых четырех матчах сезона АПЛ
2020.10.04 08:54
Калверт-Льюин – лидер АПЛ по голам головой с момента прихода Анчелотти в «Эвертон»
2020.09.14 17:44
«Эвертон» объявил о заключении нового соглашения с Калверт-Льюином
2020.03.06 23:49
Обамеянг и Бруну Фернандеш – в числе претендентов на приз лучшему игроку февраля в АПЛ
2020.03.06 16:40
1
«Арсенал» пропустил от Калверт-Льюина самый быстрый мяч в домашних играх АПЛ
2020.02.24 07:34
АПЛ. «Эвертон» выиграл у «Суонси», Сигурдссон и Руни забили по голу
2017.12.19 00:51
Уокер признан самым быстрым футболистом АПЛ
2017.09.07 11:14
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