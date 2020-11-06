Калверт-Льюин: «Хамес – игрок другого уровня. У него не отобрать мяч даже на тренировке»

Футболист «Эвертона» Доминик Калверт-Льюин отозвался о летнем новичке команды Хамесе Родригесе. Британец обратил внимание на работу с мячом.

«Хамес – другого уровня. Он диктует ход матчей. Он великолепно манипулирует мячом. Я не видел, чтобы у него отбирали его даже на тренировке», – сказал Калверт-Льюин.