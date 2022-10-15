Доминик Калверт-Льюин - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Доминик
|Фамилия
|Калверт-Льюин
|Команда
|Эвертон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 марта 1997 (25 лет)
|Рост
|176
|Вес
|64
Стоимость:
€ 30,00
млн
|Имя
|Доминик
|Фамилия
|Калверт-Льюин
|Команда
|Эвертон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 марта 1997 (25 лет)
|Рост
|176
|Вес
|64
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Эвертон
|11
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.02.2023
|1' -62'
|Эвертон (Ливерпуль)
|1:0
|Арсенал (Лондон)
|21.01.2023
|1' -90'
|Вест Хэм (Лондон)
|2:0
|Эвертон (Ливерпуль)
|14.01.2023
|1' -90'
|Эвертон (Ливерпуль)
|1:2
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|03.01.2023
|1' -83'
|Эвертон (Ливерпуль)
|1:4
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|31.12.2022
|1' -70'
|Манчестер Сити (Манчестер)
|1:1
|Эвертон (Ливерпуль)
|05.11.2022
|1' -61'
|Эвертон (Ливерпуль)
|0:2
|Лестер (Лестер)
|29.10.2022
|1' -90'
|Фулхэм (Лондон)
|0:0
|Эвертон (Ливерпуль)
|22.10.2022
|1' -78'
|Эвертон (Ливерпуль)
|3:0
|Кристал Пэлас (Лондон)
|11'
|19.10.2022
|1' -73'
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|1:0
|Эвертон (Ливерпуль)
|7'
|15.10.2022
|67' -90'
|Тоттенхэм (Лондон)
|2:0
|Эвертон (Ливерпуль)
|09.10.2022
|76' -90'
|Эвертон (Ливерпуль)
|1:2
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)