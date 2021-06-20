Калверт-Льюин может перейти в «Реал»

«Реал» интересуется форвардом «Эвертона» Домиником Калвертом-Льюином. Мадридцы могут купить футболиста за 50 миллионов фунтов стерлингов.

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти знает игрока по совместной работе в «Эвертоне».

Калверт-Льюин играет в Ливерпуле с 2016 года.

Сейчас он участвует в Евро-2020.

В прошлом сезоне АПЛ Калверт-Льюин провел 33 матча, забил 16 голов, сделал 2 результативные передачи.

Калверт-Льюин: «Уход Анчелотти в «Реал» стал потрясением. Никто не ожидал»