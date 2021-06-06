Калверт-Льюин: «Уход Анчелотти в «Реал» стал потрясением. Никто не ожидал»

Нападающий «Эвертона» Доминик Калверт-Льюин был шокирован уходом главного тренера Карло Анчелотти в «Реал». Сейчас игрок находится в сборной Англии.
«Это было потрясением. Не думаю, что кто-то ожидал этого. Но так работает футбол и вы должны двигаться вперед.
Я не говорил ни с кем в клубе, кроме парней, которые находятся в сборной Англии, и у нас одинаковые чувства», – сказал Калверт-Льюин.
- Анчелотти был назначен в «Эвертон» в 2019 году.
- С «Реалом» итальянец выигрывал Лигу чемпионов.
- «Эвертон» сейчас ищет главного тренера. Один из кандидатов – Нуну.
Источник: Mirror