Калверт-Льюин: «Уход Анчелотти в «Реал» стал потрясением. Никто не ожидал»

Нападающий «Эвертона» Доминик Калверт-Льюин был шокирован уходом главного тренера Карло Анчелотти в «Реал». Сейчас игрок находится в сборной Англии.

«Это было потрясением. Не думаю, что кто-то ожидал этого. Но так работает футбол и вы должны двигаться вперед.

Я не говорил ни с кем в клубе, кроме парней, которые находятся в сборной Англии, и у нас одинаковые чувства», – сказал Калверт-Льюин.