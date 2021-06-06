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    Калверт-Льюин: «Уход Анчелотти в «Реал» стал потрясением. Никто не ожидал»

    Нападающий «Эвертона» Доминик Калверт-Льюин был шокирован уходом главного тренера Карло Анчелотти в «Реал». Сейчас игрок находится в сборной Англии.

    «Это было потрясением. Не думаю, что кто-то ожидал этого. Но так работает футбол и вы должны двигаться вперед.

    Я не говорил ни с кем в клубе, кроме парней, которые находятся в сборной Англии, и у нас одинаковые чувства», – сказал Калверт-Льюин.

    • Анчелотти был назначен в «Эвертон» в 2019 году.
    • С «Реалом» итальянец выигрывал Лигу чемпионов.
    • «Эвертон» сейчас ищет главного тренера. Один из кандидатов – Нуну.

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    Источник: Mirror

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    06.06.2021 09:46
    Комментарии7
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      Рейтинг: +5745

      Cleaner 6 июня, 12:32

      Реал один, а эвертонов много...

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      Рейтинг: -903

      СуперПАВ9 > Cleaner 6 июня, 13:26

      Такая помойка как реал действительно одна

      0
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      Рейтинг: +5745

      Cleaner > СуперПАВ9 6 июня, 16:04

      У Вас праздник - минусы отменили. Году к 2030-му в плюс выйдите...)

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      Рейтинг: +13073

      Garrincha58 6 июня, 12:26

      зря он так и дело не в том что это Реал и от таких предложений.....но он то уже там был и зачем дважды испытывать судьбу

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      Рейтинг: +6913

      Alekxei Z. 6 июня, 11:47

      Где Реал и где Эвертон . От таких предложений не отказываются.

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      Рейтинг: -903

      СуперПАВ9 > Alekxei Z. 6 июня, 13:27

      Реал помойка

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      Рейтинг: +6913

      Alekxei Z. > СуперПАВ9 6 июня, 15:09

      Помойка у вас на плечах.
      Реал - мировой бренд !!!

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