Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ЛЧ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Нуну Эшпириту Санту
Нуну Эшпириту Санту
Португалия
25 января 1974 (52)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Экс-динамовца уволили из «Вест Хэма»
Вчера, 16:52
«Вест Хэм» платит зарплату трем главным тренерам
7 февраля
Фото
Экс-игрок «Динамо» возглавил лондонский клуб
2025.09.27 17:26
Бывший игрок «Динамо» возглавит «Вест Хэм»
2025.09.27 15:25
2 тренера претендуют на пост в «Вест Хэме» – оба были в РПЛ
2025.09.27 13:38
1
Моуринью и экс-вратарь «Динамо» конкурируют за пост тренера «Лидса»
2025.09.12 12:38
Стало известно решение «Ноттингем Форест» по Моуринью и Тедеско
2025.09.09 12:02
Моуринью может вернуться в АПЛ
2025.09.09 10:06
«Ноттингем Форест» объявил об отставке главного тренера
2025.09.09 07:52
Постекоглу может вернуться к работе в АПЛ через 2,5 месяца после увольнения из «Тоттенхэма»
2025.08.22 14:14
«Форест» из АПЛ продлил контракт с экс-вратарем «Динамо»
2025.06.22 00:45
Назван новый кандидат на пост главного тренера «Ромы»
2025.05.20 18:18
2
Экс-игрок «Динамо» признан тренером месяца в АПЛ
2025.01.10 15:29
1
АПЛ. «МЮ» проиграл дома «Форест» Нуну (2:3) и потерпел 2-е поражение подряд
2024.12.07 22:25
7
В АПЛ назвали лучшего игрока и тренера октября
2024.11.08 16:37
Фото
Сборная звезд, приехавших в РПЛ после 30 лет
2024.09.27 11:02
5
АПЛ. «Ньюкасл» проиграл «Форест» Нуну (1:3), пропустив 3 от своего бывшего форварда
2023.12.26 17:41
2
Фото
Экс-вратарь «Динамо» возглавил «Ноттингем Форест»
2023.12.20 13:43
«Аль-Иттихад» уволил главного тренера, поругавшегося с Бензема
2023.11.09 22:25
Нуну отреагировал на слухи о конфликте с Бензема
2023.08.26 20:44
В «Аль-Иттихаде» отреагировали на новость о конфликте Бензема с главным тренером
2023.08.24 09:18
«Челси» рассмотрит еще двух тренеров с опытом работы в АПЛ
2023.04.06 20:40
Фото
«Тоттенхэм» выплатил 55 миллионов уволенным тренерам за последние 10 лет
2023.03.27 21:42
1
«Вест Хэм» рассматривает двух тренеров на замену Мойесу
2023.01.15 17:52
Нуну может вернуться в «Вулверхэмптон». Его уволили в мае 2021 года
2022.10.14 13:21
The Sun: «Тоттенхэм» заплатит 14 миллионов за увольнение тренера Нуну
2021.11.01 20:32
4
«Тоттенхэм» уволил Нуну Эшпириту Санту. Он проработал в клубе четыре месяца
2021.11.01 13:07
9
Нуну могут уволить, если «Тоттенхэм» проиграет в матчах с «Витессом» и «Эвертоном»
2021.10.31 08:36
1
Видео
Нуну – лучший тренер АПЛ в августе
2021.09.11 12:33
2
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Саутгемптоном», Нуну с «Тоттенхэмом» победил свой бывший клуб «Вулверхэмптон»
2021.08.22 18:03
2
1
2
3
Главные новости
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 4 туров
01:32
Лига чемпионов. «Комо» Сеска на выезде стер в порошок «Ланс» (9:1)
00:58
Лигу чемпионов предложили сократить до 16 клубов
00:27
1
Общемировая организация определила Батракова как «уникальный талант»
00:11
Ожидания Радимова от Гусева в «Ахмате»
Вчера, 23:59
Видео
Судья показал 53 красных карточки во время матча в Бразилии
Вчера, 23:31
4
Фото
Игрок «Галатасарая» вновь перепутал Батракова с Головиным
Вчера, 23:17
1
Видео
Сафонов посетил в Париже матч другого россиянина
Вчера, 22:51
1
Лига чемпионов. «Реал» победил команду Николича (3:2), «Ливерпуль» проиграл «Фенербахче» (2:3)
Вчера, 22:40
4
«Хоть вешайся»: топ-комментатор «Матч ТВ» поделился личными проблемами
Вчера, 21:45
3
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+