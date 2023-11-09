«Аль-Иттихад» уволил главного тренера, поругавшегося с Бензема

Нуну Эшпириту Санту больше не возглавляет «Аль-Иттихад».

Саудовский клуб уволил главного тренера после поражения в азиатской Лиги чемпионов от иракской «Аль-Кувы» (0:2).

У «Аль-Иттихада» также была серия из пяти матчей без побед в чемпионате, но не только результаты спровоцировали отставку португальца.

По информации AS, Нуну поругался с летним новичком команды Каримом Бензема. Тренер критиковал француза за ленивые действия при прессинге соперника.

Ранее сообщалось, что экс-нападающий «Реала» уже обсуждал с руководством «Аль-Иттихада» будущее тренера. Бензема говорил, что присутствие Нуну мешает прогрессу команды.

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