«Зениту» предлагали 60 миллионов за бразильского игрока

Зимой «Зенит» отказался продавать бразильского вингера Педро в «Аль-Иттихад» за 60 миллионов евро.

При этом бразильцем сейчас интересуются другие команды саудовской Про лиги – «Аль-Ахли» и «Аль-Наср». Руководство клуба из Джидды уже пыталось заполучить Педро в прошлые трансферные окна, в то время как «Аль-Наср» включил футболиста в шорт-лист потенциальных новичков благодаря его агенту.

Сообщается, что ведущие бразильские игроки «Зенита», Луис Энрике, Педро и Вендел, не заинтересованы продолжать карьеру на Ближнем Востоке.