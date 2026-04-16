Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Зениту» предлагали 60 миллионов за бразильского игрока

Сегодня, 12:28
8

Зимой «Зенит» отказался продавать бразильского вингера Педро в «Аль-Иттихад» за 60 миллионов евро.

При этом бразильцем сейчас интересуются другие команды саудовской Про лиги – «Аль-Ахли» и «Аль-Наср». Руководство клуба из Джидды уже пыталось заполучить Педро в прошлые трансферные окна, в то время как «Аль-Наср» включил футболиста в шорт-лист потенциальных новичков благодаря его агенту.

Сообщается, что ведущие бразильские игроки «Зенита», Луис Энрике, Педро и Вендел, не заинтересованы продолжать карьеру на Ближнем Востоке.

  • 20-летний Педро в этом сезоне провел за «Зенит» 30 матчей, забил 3 гола, сделал 4 ассиста.
  • Срок его контракта с клубом рассчитан до середины 2030 года.

Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Саудовская Аравия. Премьер-лига Зенит Аль-Иттихад Аль-Ахли Аль-Наср Вендел Энрике Луис Педро
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
NewLife
1776333489
Интересная и правдивая инфа из букерской помойки) Забыли упомянуть, что если на луну продавать, то не за 60, а за 600 млн))))
Ответить
FWSPM
1776333805
160 предлагали. семак пока не уверен ...взял время подумать. все таки звезда мирового уровня. главное не продешевить
Ответить
Дубина
1776333808
ЗПРФ! Источник "Голубой Баклан")))))
Ответить
Бумбраш
1776334688
Опять Миллер с левых симок звонит и балуется
Ответить
АртурZaСМ
1776334705
Ага, а кто сказал то? В Аравии тоже не дураки предлагать 60 лямов за того который и в РПЛ то не блещет.
Ответить
Красногвардейчик
1776335959
Во звездят))) за такие деньги, Миллер его бы ещё и в подарочную коробку упаковал, и ленточкой голубой подвязал))
Ответить
Foxitkuban
1776336125
Заврались...
Ответить
Император 1
1776339079
Сомнительно, если правда, то надо было продавать
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 