В «Зените» рассказали о будущем Мостового в команде

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов рассказал, поступали ли в клуб преедложения по вингеру Андрею Мостовому.

«Никто не выходил на нас по Андрею Мостовому. У него действует контракт, он продолжает оставаться игроком «Зенита». Я скажу так: все в ногах Мостового. Играй, тренируйся, доказывай», – сказал Зырянов.

Ранее сообщалось об интересе к Мостовому московских клубов.