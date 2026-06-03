В «Зените» рассказали о будущем Мостового в команде

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов рассказал, поступали ли в клуб преедложения по вингеру Андрею Мостовому.
«Никто не выходил на нас по Андрею Мостовому. У него действует контракт, он продолжает оставаться игроком «Зенита». Я скажу так: все в ногах Мостового. Играй, тренируйся, доказывай», – сказал Зырянов.
Ранее сообщалось об интересе к Мостовому московских клубов.
- Срок контракта игрока с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2027 года.
- В минувшем сезоне 28-летний Мостовой провел за петербуржцев 32 матча, забил 7 голов, сделал 6 ассистов.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 3,5 миллиона евро.
Источник: ТАСС