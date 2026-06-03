Тюкавин прокомментировал возможный трансфер в «Зенит»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал интерес «Зенита».

– Главное, что обсуждают применительно к вам – интерес «Зенита». Как к этому относитесь?

– Если интересуются, значит, зарекомендовал себя. Как могу относиться? У меня контракт с «Динамо». Сам я не приду и не скажу, что ухожу. Это решать руководству. Если оно вдруг решит, что надо продать меня, значит, продадут.

– Но сами не планируете уходить?

– То, что я приду в клуб и скажу, что хочу уходить – конечно, нет.