Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Локомотив» продлил контракты с тремя игроками

Сегодня, 13:59

Нападающий Владислав Голубев подписал новый контракт с «Локомотивом», который будет действовать до мая 2031 года.

«Весной футболист стал активно привлекаться к тренировкам с основным составом «железнодорожников». Голубев провeл полноценные летние сборы с главной командой клуба, выходил на поле в товарищеских матчах, а в игре со «Знаменем Труда» форвард оформил хет-трик.

Поздравляем нашего нападающего с подписанием нового контракта, желаем удачи, терпения, здоровья, как можно скорее освоиться в основе и начать приносить пользу клубу. Мы верим в тебя, Владислав! Вперeд, к новым победам!» – говорится в сообщении клуба.

  • 18-летний Голубев провел 3 матча за юношеские сборные России, в которых забил 2 гола и сделал 1 ассист.
  • За молодежную команду «Локомотива» он провел в этом году 11 матчей, отметился 6 голами и 3 ассистами.

Также «Локомотив» подписал новый контракт с 18-летним полузащитником Ильей Еремеевым. Срок действия соглашения распространяется до декабря 2030 года.

«Летние сборы «Локомотива» Еремеев провeл вместе с основной командой и принял участие в нескольких контрольных матчах.

Желаем Илье сделать ещe один шаг вперeд, выполнить все поставленные перед собой цели и добиться больших побед в основном составе «Локомотива»!» – говорится в сообщении клуба.

  • В этом году он провел 11 матчей за молодежную команду «Локомотива», забил 2 гола, сделал 2 ассиста.
  • На счету Еремеева 12 встреч за юношеские сборные России.

19-летний центральный защитник Глеб Белотелов заключил новый договор с «Локомотивом», который рассчитан до лета 2029 года.

«С этого лета футболист активно привлекался к товарищеским матчам основного состава, провeл полноценные сборы с главной командой и зарекомендовал себя как игрок ближайшей обоймы.

Поздравляем Глеба с новым этапом в карьере и желаем дальнейших успехов вместе с «Локомотивом»!» – говорится в сообщении клуба.

  • На его счету 10 матчей за молодежную команду красно-зеленых в этом году, в которых он забил 2 гола и сделал 2 ассиста.
  • В 2023 году Белотелов провел 2 матча во Второй лиге за «Знамя» из Ногинска, где играл на правах аренды.

Еще по теме:
Тюкавину дали совет насчет «Зенита»
В «Локомотиве» заявили о временном прекращении переговоров с Карпукасом 2
В «Локомотиве» оценили оскорбления болельщиков в адрес Баринова: «Имеют право»
Источник: официальный сайт «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Локомотив Белотелов Глеб Еремеев Илья
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Обновленный рейтинг претендентов на «Золотой мяч» от Goal после ЧМ-2026
17:05
ФотоВинисиус изменил внешность
16:48
2
Новая информация о возвращении Мелкадзе в «Спартак»
16:30
4
ФотоБАТЭ подписал экс-форварда «Зенита»
15:50
6
Аршавин определил главную звезду российского футбола
15:15
2
Тюкавину дали совет насчет «Зенита»
15:03
2
Нигматуллин не согласен с решением ФИФА по лучшему игроку ЧМ-2026
14:35
3
ВидеоТолько 1 игрок сборной Аргентины не отвернулся от награждения Испании на ЧМ-2026
13:35
2
Зобнин после развода оставил себе квартиру и кофейню
13:06
7
«Реал» готов расстаться с защитником
12:27
1
Все новости
Все новости
ФотоНовую форму «Динамо» сравнили со сгущенкой
17:25
Андронов спрогнозировал тройку призеров сезона РПЛ
16:36
2
Раскрыты финансовые условия, предложенные зенитовцу Адамову по новому контракту
16:26
1
Экс-зенитовец Коваленко высказался о доминировании иностранцев в клубе
16:12
Орлов: «Зенит» купается в трофеях, столько наград, это дорогого стоит!»
15:31
6
Тюкавину дали совет насчет «Зенита»
15:03
2
Фомин описал Шварца двумя словами
14:29
Фото«Зенит» арендовал воспитанника «Краснодара»
14:10
Фото«Локомотив» продлил контракты с тремя игроками
13:59
ФотоКлуб РПЛ вновь отправил полузащитника в аргентинскую команду
13:48
«Факел» объявил задачу на сезон в РПЛ
13:22
Зобнин после развода оставил себе квартиру и кофейню
13:06
7
У ЦСКА есть кандидаты на замену Гонду
12:14
1
Стало известно, есть ли у «Ботафого» предложения от «Зенита» по Данило и Витиньо
12:02
2
ЦСКА получил предложение по Гонду
11:39
6
В «Локомотиве» заявили о временном прекращении переговоров с Карпукасом
11:28
2
Селюк – об «Ахмате»: «Черчесов хочет биться за 3-е место»
11:17
2
В «Локомотиве» оценили оскорбления болельщиков в адрес Баринова: «Имеют право»
10:58
Селюк: «Если бы Генич поддержал спор, то сейчас бы продавал свои трусы»
10:27
11
Мостовой раскритиковал назначение Игдисамова в ЦСКА
10:14
8
Агенты отреагировали на интерес «Краснодара» к Бенхаттабу и Каноббио
09:39
2
Фото«Локомотив» отправил нападающего в клуб Второй лиги
09:15
Соболев рассказал, как смог похудеть
08:53
Агенты Виньяса высказались об интересе из России
08:30
1
Экс-судья Лапочкин сказал, стоит ли наказать Соболева за поведение в матче за Суперкубок
08:19
25
СпецпроектПравда или ложь об истории «Динамо»: новый тест «Бомбардира»
05:56
В РФС прокомментировали информацию о трансферном бане для всех российских клубов
00:46
14
Черчесов оценил победу Испании на ЧМ-2026
00:32
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+