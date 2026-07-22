«Локомотив» продлил контракты с тремя игроками

Нападающий Владислав Голубев подписал новый контракт с «Локомотивом», который будет действовать до мая 2031 года.

«Весной футболист стал активно привлекаться к тренировкам с основным составом «железнодорожников». Голубев провeл полноценные летние сборы с главной командой клуба, выходил на поле в товарищеских матчах, а в игре со «Знаменем Труда» форвард оформил хет-трик.

Поздравляем нашего нападающего с подписанием нового контракта, желаем удачи, терпения, здоровья, как можно скорее освоиться в основе и начать приносить пользу клубу. Мы верим в тебя, Владислав! Вперeд, к новым победам!» – говорится в сообщении клуба.

18-летний Голубев провел 3 матча за юношеские сборные России, в которых забил 2 гола и сделал 1 ассист.

За молодежную команду «Локомотива» он провел в этом году 11 матчей, отметился 6 голами и 3 ассистами.

Также «Локомотив» подписал новый контракт с 18-летним полузащитником Ильей Еремеевым. Срок действия соглашения распространяется до декабря 2030 года.

«Летние сборы «Локомотива» Еремеев провeл вместе с основной командой и принял участие в нескольких контрольных матчах.

Желаем Илье сделать ещe один шаг вперeд, выполнить все поставленные перед собой цели и добиться больших побед в основном составе «Локомотива»!» – говорится в сообщении клуба.

В этом году он провел 11 матчей за молодежную команду «Локомотива», забил 2 гола, сделал 2 ассиста.

На счету Еремеева 12 встреч за юношеские сборные России.

19-летний центральный защитник Глеб Белотелов заключил новый договор с «Локомотивом», который рассчитан до лета 2029 года.

«С этого лета футболист активно привлекался к товарищеским матчам основного состава, провeл полноценные сборы с главной командой и зарекомендовал себя как игрок ближайшей обоймы.

Поздравляем Глеба с новым этапом в карьере и желаем дальнейших успехов вместе с «Локомотивом»!» – говорится в сообщении клуба.