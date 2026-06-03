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  • Уволенный тренер «Акрона» пожаловался на состав: «Как конкурировать?»

Уволенный тренер «Акрона» пожаловался на состав: «Как конкурировать?»

3 июня, 15:21

Бывший главный тренер «Акрона» Заур Тедеев выказался о недостаточной обойме команды.

«Ограниченность в выборе нам очень сильно мешала. У нас никогда не набиралось в заявке больше 20 полевых игроков. Из них Морозов, Дмитриев, Попенков, Базилевский – это те, кто должен был по факту выходить на замену и усиливать игру. У любого другого запасного команды второй восьмерки РПЛ больше матчей, чем у них, вместе взятых. И как конкурировать? Только за счет 12-13 человек, из которых 10 в старте.

И еще стоит отметить, что основные футболисты у нас выбывали из-за травм на длительный срок. Оборачиваешься на 60-й минуте, а на скамейке сидят абсолютно молодые ребята, еще совсем зеленые. Безусловно, это здорово, что они есть. Но не в таком количестве», – сказал Тедеев.

  • Тедеева уволили после 30-го тура РПЛ.
  • После этого «Акрон» отстоял место в РПЛ через переходные матчи.
  • Сейчас тольяттинцы без тренера.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Акрон Тедеев Заур
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