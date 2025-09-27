Экс-игрок «Динамо» возглавил лондонский клуб

«Вест Хэм» объявил о назначении Нуну Эшпириту Санту на пост главного тренера команды. 51-летний специалист подписал с лондонцами контракт сроком на 3 года.

Первый матч во главе «Вест Хэма» Нуну проведет 29 сентября в гостях с «Эвертоном».

Предыдущим клубом португальского специалиста был «Ноттингем Форест», откуда он ушел 9 сентября.