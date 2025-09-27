Введите ваш ник на сайте
Экс-игрок «Динамо» возглавил лондонский клуб

Сегодня, 17:26

«Вест Хэм» объявил о назначении Нуну Эшпириту Санту на пост главного тренера команды. 51-летний специалист подписал с лондонцами контракт сроком на 3 года.

Первый матч во главе «Вест Хэма» Нуну проведет 29 сентября в гостях с «Эвертоном».

Предыдущим клубом португальского специалиста был «Ноттингем Форест», откуда он ушел 9 сентября.

  • «Вест Хэм» занимает 19-е место в АПЛ с 3 очками после 5 туров. Ранее клуб уволил с поста главного тренера Грэма Поттера.
  • Нуну был игроком «Динамо» в 2005–2006 годах.

Источник: официальный сайт «Вест Хэма»
Англия. Премьер-лига Вест Хэм Эшпириту Санту Нуну
