Скандальная речь Салаха об отсутствии общения со Слотом и вероятном уходе из «Ливерпуля»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах раздражен новой ролью запасного. Египтянин выступил с откровенной речью после матча с «Лидсом» (3:3).

«Не могу поверить в происходящее, я очень разочарован. Я так много сделал для клуба, все это видели за эти годы, особенно в прошлом сезоне. Сидеть в запасе – не знаю, почему. У меня такое чувство, будто клуб меня подставляет. Вот это я чувствую.

Я много раз говорил, что у меня хорошие отношения с Арне Слотом, но внезапно этих отношений просто не стало. Я не знаю, почему. Честно говоря, для меня это неприемлемо. Я не знаю, почему со мной так происходит. Салах виноват во всем, потому что он – проблема. Я не считаю, что я проблема.

Вчера я разговаривал со своей мамой и сказал ей, что не выйду на поле с «Лидсом». Вы этого не знали, я знал. Я сказал ей, чтобы она приехала на следующий матч, потому что это может быть мой последний матч за «Ливерпуль», – сказал Салах.