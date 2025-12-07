Введите ваш ник на сайте
  Скандальная речь Салаха об отсутствии общения со Слотом и вероятном уходе из «Ливерпуля»

Скандальная речь Салаха об отсутствии общения со Слотом и вероятном уходе из «Ливерпуля»

Сегодня, 00:21
3

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах раздражен новой ролью запасного. Египтянин выступил с откровенной речью после матча с «Лидсом» (3:3).

«Не могу поверить в происходящее, я очень разочарован. Я так много сделал для клуба, все это видели за эти годы, особенно в прошлом сезоне. Сидеть в запасе – не знаю, почему. У меня такое чувство, будто клуб меня подставляет. Вот это я чувствую.

Я много раз говорил, что у меня хорошие отношения с Арне Слотом, но внезапно этих отношений просто не стало. Я не знаю, почему. Честно говоря, для меня это неприемлемо. Я не знаю, почему со мной так происходит. Салах виноват во всем, потому что он – проблема. Я не считаю, что я проблема.

Вчера я разговаривал со своей мамой и сказал ей, что не выйду на поле с «Лидсом». Вы этого не знали, я знал. Я сказал ей, чтобы она приехала на следующий матч, потому что это может быть мой последний матч за «Ливерпуль», – сказал Салах.

  • 15 декабря Салах отбывает на Кубок Африки.
  • Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года.
  • В этом сезоне он провел 13 матчей в АПЛ, забив 4 гола.

Источник: The Sun
Англия. Премьер-лига Египет. Премьер-лига Ливерпуль Салах Мохамед Слот Арне
Artemka444
1765086625
Как обиженка ей богу, форму растерял Работай а не плачь!!!
Страшнейшая Пушка
1765090268
Отбывает скоро на Кубок Африки, там хоть поиграет.
Garrincha58
1765090589
Слота надо убирать он выиграл прошлогодний титул на багаже Клоппа команда сдала понабрали дорогих игроков не думая, а подойдут ли они команде Защита дыра особенно это касается Конате да и Вирджел уже не тот Керкеш не уровень английского гранда команда перестала бежать играют медленно вот и результат голы даются с большим трудом, а пропускаются легко
