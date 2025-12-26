Введите ваш ник на сайте
Ширер шокирован одним матчем в Boxing Day: «Куда катится мир?»

Сегодня, 17:43
1

Лучший бомбардир в истории АПЛ Алан Ширер удивлен календарем Премьер-лиги.

  • 26 декабря в Великобритании отмечают Boxing Day («День подарков»).
  • Это выходной день, в который традиционно проводили много матчей АПЛ.
  • В этом году состоится только одна игра – между «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкаслом».

«Не могу поверить, что в Boxing Day будет только один матч. Это кажется безумием. Очень странно. Куда катится мир?

Остальная Европа, например, Германия и Испания, отдыхают. Но всю свою жизнь я наблюдал спорт в Boxing Day и вокруг него. Удивительно, что [сейчас] всего один матч.

Спорт в Boxing Day – важное явление в нашей стране. Обычно в это время проходит очень много матчей. Думаю, я бы пропал без этого. Бог знает, что было бы, если бы его не было», – сказал Ширер.

Источник: Daily Mail
Англия. Премьер-лига Ширер Алан
Комментарии (1)
Skull_Boy
1766765451
А то что 80% всех игроков в английском футболе черныши это тебя не волнует да
Ответить
