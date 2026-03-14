Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Мостовой встретился с руководителем «Спартака»

14 марта, 13:40
9

Бывший спартаковец Александр Мостовой выложил в телеграме фото со спортивным директором «Спартака» Франсисом Кахигао.

«Вчера встретились с Кахигао, поболтали, у нас есть общие знакомые и друзья.

Прилично пообщались, поговорили на тему «Спартака» в том числе, другие темы тоже обсудили.

Работу в «Спартаке» не обсуждали, таких вопросов мне не задавали», – поделился Мостовой.

  • В январе 2025 года испанец сменил в «Спартаке» Томаша Амарала.
  • Сообщалось, что Кахигао переманили из «Галатасарая», где он занимал должность главы отдела международных отношений и скаутинга.
  • Также у него был опыт работы главным скаутом лондонского «Арсенала».

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Спартак Мостовой Александр Кахигао Франсис
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
СильныйМозг
1773485778
Отличный новый тренер для спартака.
Ответить
evgevg13
1773487318
Пенсионер Мостовой от скуки ищет пристанище, где его поймут, пожалеют, нальют миску похлебки
Ответить
Юбиляр
1773487652
"Работу в «Спартаке» не обсуждали, таких вопросов мне не задавали" - ну прям от сердца отлегло! Гыгыгы.
Ответить
Император Бомжей
1773487863
Мостовой, еще никогда так близок не был к работе в Спартаке))) Не в этот раз Санек, не в этот!
Ответить
Император Бомжей
1773488806
Парни, когда уже срачь начнется по игре Зенит Спартак? Час до начала матча, скучно же)))
Ответить
Феликс Михайлов
1773489189
Нафига попу гармонь.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 