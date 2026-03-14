Мостовой встретился с руководителем «Спартака»

Бывший спартаковец Александр Мостовой выложил в телеграме фото со спортивным директором «Спартака» Франсисом Кахигао.
«Вчера встретились с Кахигао, поболтали, у нас есть общие знакомые и друзья.
Прилично пообщались, поговорили на тему «Спартака» в том числе, другие темы тоже обсудили.
Работу в «Спартаке» не обсуждали, таких вопросов мне не задавали», – поделился Мостовой.
- В январе 2025 года испанец сменил в «Спартаке» Томаша Амарала.
- Сообщалось, что Кахигао переманили из «Галатасарая», где он занимал должность главы отдела международных отношений и скаутинга.
- Также у него был опыт работы главным скаутом лондонского «Арсенала».
Источник: ТАСС