Обещавший отпраздновать гол в ворота «Спартака» Соболев попал в стартовый состав

Стали известны стартовые составы команд на матч 21-го тура чемпионата России по футболу между «Зенитом» и «Спартаком».

В старт «Зенита» попал бывший нападающий «Спартака» Александр Соболев. Он обещал отпраздновать гол в ворота красно-белых.