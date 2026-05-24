В «Ахмат» перейдет опорник сборной Мали, игравший против России

«Ахмат» подписал контракт с опорным полузащитником Калиду Сидибе.

Официально о трансфере пока не сообщалось. Хавбек в этом сезоне выступал за «Генгам» в Лиге 2.

В марте игрок дебютировал в сборной Мали в товарищеском матче с Россией (0:0).

27-летний Сидибе в этом сезоне провел за «Генгам» 30 матчей, забил 2 гола, сделал 2 ассиста.

Он родился во Франции и до сих пор выступал только в этой стране. Этим летом у него заканчивается срок контракта с «Генгамом».