В «Ахмат» перейдет опорник сборной Мали, игравший против России

«Ахмат» подписал контракт с опорным полузащитником Калиду Сидибе.
Официально о трансфере пока не сообщалось. Хавбек в этом сезоне выступал за «Генгам» в Лиге 2.
В марте игрок дебютировал в сборной Мали в товарищеском матче с Россией (0:0).
27-летний Сидибе в этом сезоне провел за «Генгам» 30 матчей, забил 2 гола, сделал 2 ассиста.
Он родился во Франции и до сих пор выступал только в этой стране. Этим летом у него заканчивается срок контракта с «Генгамом».
- «Ахмат» в этом сезоне занял в РПЛ 9-е место.
- Ранее клуб подписал новый контракт с бразильским полузащитником Исмаэлом Силвой по схеме «1+1».
Источник: «Чемпионат»