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РПЛ 2026/2027
Команды
Ахмат
Исмаэл
€ 800 тыс
Исмаэл
Ахмат
1 декабря 1994 (31), Рио-де-Жанейро
#11 | Полузащитник
169 см | 68 кг
Бразилия
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Трансферы
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В «Ахмат» перейдет опорник сборной Мали, игравший против России
24 мая
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Назван главный «бандит» РПЛ
11 апреля
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9 апреля
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5 апреля
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10 игроков и 2 тренера пропустят 22-й тур РПЛ
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15 марта
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2025.09.10 14:12
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Символическая сборная 6-го тура РПЛ по версии Радимова
2025.08.26 16:30
2
Фото
«Ахмат» вернул в команду бразильского полузащитника спустя три года
2024.07.29 15:50
1
«Ахмат» покинули четыре футболиста
2021.05.18 07:59
2
Фото
Соболев – лучший игрок 24-го тура РПЛ по версии WhoScored. Сычев и Евгеньев – в символической сборной
2021.04.06 09:59
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Фото
Исмаэл провел 100 матчей за «Ахмат»
2020.12.20 16:30
Шомуродов, Исмаэл – самые фолящие игроки сезона РПЛ
2020.07.19 01:53
Гудиев, Исмаэл, Понсе – в старте «Ахмата» на матч с «Тамбовом»; Шелия, Ойеволе, Карасев сыграют у гостей
2019.08.31 18:13
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Думбия, Исмаэл, Балай сыграют у «Ахмата» с первых минут; Попович, Мишкич, Деспотович выйдут у «Оренбурга»
2018.09.22 17:58
Джикия (к), Попов, Ханни – в составе «Спартака» на матч с «Ахматом»; Иванов, Исмаэл, Думбия сыграют у чеченцев
2018.09.16 18:08
20
Олег Иванов: «Ахмат» не команда симулянтов – мы не предрасположены к этому»
2017.08.28 08:58
8
Новичок «Ахмата» Исмаэл: «От Грозного самые прекрасные впечатления»
2017.08.11 07:00
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