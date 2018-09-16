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    Джикия (к), Попов, Ханни – в составе «Спартака» на матч с «Ахматом»; Иванов, Исмаэл, Думбия сыграют у чеченцев

    Стали известны стартовые составы команд на матч седьмого тура РПЛ между «Спартаком» и «Ахматом».

    «Спартак»: Максименко, Комбаров, Боккетти, Джикия, Рассказов, Попов, Зобнин, Фернандо, Ломовицкий, Ханни, Зе Луиш.

    «Ахмат»: Городов, Уциев, Родолфо, Семeнов, Мохаммади, Анхель, Иванов, Гашенков, Бериша, Исмаэл, Думбия.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи, которая начнется на московской «Открытие Арене» в 19:00 по Москве.

    Ставь на матч в конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: Twitter

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    16.09.2018 18:08
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 17 сентября 2018, 10:21

      Каррера понимает что одним составом (в предстоящих играх ЛЕ и КР) трудно будет сыграть.

      2
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      Рейтинг: +17

      За Спартак с1974 16 сентября 2018, 21:07

      карера вредитель неумышленно конечно просто мало понимает в футболе кроме перпасовки защитниками на своей половине , а что дальше типа фернандо разберётся , а тому отдать некому , но тогда может Зобнин и тому некому отдать , но тогда Комбаров навесит . Отбили защитники , ничего снова вешай
      вешай навешивай. А в пас ? А это как спрашивает каррера , а Пилипчук в Ахмате. Неужели Родионов ,игравший у Бескова, не видит такую х-ню. Игры нет и не будет пока не будет тренера

      0
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      Рейтинг: +2364

      bzfar 16 сентября 2018, 18:56

      Вот и посмотрим на Ханни! Желаю ему проявить себя в лучшем виде!
      Мельгарехо нет... жаль. Наверное, берегут для ЛЕ

      4
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      Рейтинг: +20834

      derrik2000 > bzfar 16 сентября 2018, 18:59

      У Мельгарехо мышечный спазм: индивидуально тренируется пока.

      4
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      Рейтинг: +20834

      derrik2000 16 сентября 2018, 18:52

      Какой-то непонятно-экспериментальный состав.
      Каррера опять что-то "насобирал" для выхода на поле: Комбаров, Попов в старте...

      5
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      Рейтинг: +249

      selkoka 16 сентября 2018, 18:49

      Уж поверьте, ребят! По одному матчу никто не поймет, готов он(Ханни) играть в основе или нет. Хоть забьет, хоть провалит матч.

      3
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 16 сентября 2018, 18:40

      Городов -герой матча?))

      2
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 16 сентября 2018, 18:39

      настал твой звёздный час Ханни. Давай доказывай свою игру . УДАЧИ!

      6
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 16 сентября 2018, 18:32

      Ну вот Ханни и дождался своего шанса.Если он его промухает,то весь его "плач" в твиттере - пустой пшик!Хочется чтобы он всё же заиграл и доказал что Каррера зря его держит на лавке.Удачи Софьян!

      6
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 16 сентября 2018, 18:30

      а где у Терека нападающий??? вернее кто вместо него играет?

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 16 сентября 2018, 18:29

      Теперь спросят почему Роша нет в основе...

      5
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