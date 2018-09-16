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  • Джикия (к), Попов, Ханни – в составе «Спартака» на матч с «Ахматом»; Иванов, Исмаэл, Думбия сыграют у чеченцев

Джикия (к), Попов, Ханни – в составе «Спартака» на матч с «Ахматом»; Иванов, Исмаэл, Думбия сыграют у чеченцев

16 сентября 2018, 18:08
20

Стали известны стартовые составы команд на матч седьмого тура РПЛ между «Спартаком» и «Ахматом».

«Спартак»: Максименко, Комбаров, Боккетти, Джикия, Рассказов, Попов, Зобнин, Фернандо, Ломовицкий, Ханни, Зе Луиш.

«Ахмат»: Городов, Уциев, Родолфо, Семeнов, Мохаммади, Анхель, Иванов, Гашенков, Бериша, Исмаэл, Думбия.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи, которая начнется на московской «Открытие Арене» в 19:00 по Москве.

Ставь на матч в конкурсе прогнозов и становись звездой!

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Ахмат Спартак Иванов Олег Попов Ивелин Джикия Георгий Думбия Идрисса Ханни Софьян Исмаэл
Комментарии (20)
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lordmrv
1537110724
Парни, удачи! Ханни, твой шанс!
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батог
1537110895
Спартак, удачи и красивой игры!!!! Ну вот и Ханни! Посмотрим!
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vladik12
1537111089
Ханни должен доказать, что достоин играть. Соперник подходящий: не топ и не совсем болото.
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Eddyson
1537111342
Посмотрим, что Сафьян после матча в твиттер напишет. Надеюсь, только позитив.
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slavа0508
1537111599
Ну вот мы все и посмотрим....на Хани,,,,тянет он на основной состав или нет,,,,хотя одна игра не совсем показатель ну всё же,,,,Удачи парню,,,,и хорошо проявить себя
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Рубик Докоян
1537111759
Теперь спросят почему Роша нет в основе...
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Krossmen73
1537111959
Ну вот Ханни и дождался своего шанса.Если он его промухает,то весь его "плач" в твиттере - пустой пшик!Хочется чтобы он всё же заиграл и доказал что Каррера зря его держит на лавке.Удачи Софьян!
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Полная Канистра
1537112370
настал твой звёздный час Ханни. Давай доказывай свою игру . УДАЧИ!
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derrik2000
1537113178
Какой-то непонятно-экспериментальный состав. Каррера опять что-то "насобирал" для выхода на поле: Комбаров, Попов в старте...
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bzfar
1537113370
Вот и посмотрим на Ханни! Желаю ему проявить себя в лучшем виде! Мельгарехо нет... жаль. Наверное, берегут для ЛЕ
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