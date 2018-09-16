Джикия (к), Попов, Ханни – в составе «Спартака» на матч с «Ахматом»; Иванов, Исмаэл, Думбия сыграют у чеченцев

Стали известны стартовые составы команд на матч седьмого тура РПЛ между «Спартаком» и «Ахматом».

«Спартак»: Максименко, Комбаров, Боккетти, Джикия, Рассказов, Попов, Зобнин, Фернандо, Ломовицкий, Ханни, Зе Луиш.

«Ахмат»: Городов, Уциев, Родолфо, Семeнов, Мохаммади, Анхель, Иванов, Гашенков, Бериша, Исмаэл, Думбия.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи, которая начнется на московской «Открытие Арене» в 19:00 по Москве.

Ставь на матч в конкурсе прогнозов и становись звездой!