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Софьян Ханни
Софьян Ханни
Завершил карьеру
29 декабря 1990 (35)
#94 | Полузащитник
178 см
Алжир
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Экс-спартаковец выиграл второй по силе дивизион Катара
2024.04.20 21:40
1
Фото
Катарский «Аль-Хор» подписал бывшего спартаковца
2023.09.22 17:44
2
Ханни: «Каррера говорил: «Мне нравится твой стиль, подожди – и ты будешь играть. Но это была чушь»
2020.02.14 12:34
10
Ханни: «Я видел, что «Спартак» катится вниз, хотел помочь, но связи с Кононовым не было»
2020.02.14 06:26
10
Кононов: «Ханни ушел. Будем работать, чтобы устроить Мельгарехо»
2019.07.27 20:43
22
Ханни – болельщикам «Спартака»: «Мне немного грустно, что вы не смогли увидеть того, что я могу сделать»
2019.07.23 22:13
13
Transfermarkt: «Спартак» продал Ханни «Аль-Гарафе» за 8 миллионов
2019.07.23 08:19
10
Фото
«Аль-Гарафа» представила экс-полузащитника «Спартака» Ханни
2019.07.23 01:10
5
Цорн – об уходе Ханни: «Мы хотели разгрузить зарплатную ведомость и пополнить бюджет для будущих трансферов»
2019.07.22 19:20
6
«Аль-Гарафа» объявила о переходе Ханни из «Спартака»
2019.07.22 16:55
16
Sport24: Ханни близок к уходу из «Спартака»
2019.07.22 11:21
31
Ханни – про возможный уход из «Спартака»: «Я здесь, соглашение еще на два года»
2019.06.30 22:29
9
«Нант» хочет арендовать Ханни бесплатно, и чтобы зарплату игроку платил «Спартак»
2019.06.13 17:29
40
«Нант» хочет арендовать Ханни у «Спартака»
2019.06.13 12:36
10
Джикия – лучший игрок сезона в «Спартаке» по версии «Фратрии»
2019.05.31 19:51
7
Рабинер: «Спартак» продаст Глушакова и Ханни. Клуб рассматривает возвращение Промеса»
2019.05.28 14:38
32
Глушаков и Ханни из-за травм не сыграют с «Оренбургом»
2019.05.26 01:04
14
Селихов и Ханни не сыграют с «Крыльями Советов»
2019.05.18 01:12
3
«СЭ»: Цорну поставлена задача убрать из «Спартака» Глушакова, Зе Луиша, Фернандо и Ханни
2019.05.14 20:58
55
«Спартак» оценил Ханни в 6 миллионов
2019.05.02 07:10
30
Ханни: «Хочу остаться в «Спартаке» и помочь завоевать трофеи»
2019.04.30 11:34
13
Ханни: «Спартаку» не стоит думать о Лиге чемпионов, главное – стать пятыми в РПЛ»
2019.04.29 23:44
24
Кононов – об уходе Глушакова: «Не знаю, откуда такая информация. У нас команду никто не покидает»
2019.04.29 20:06
15
Ханни, Айртон – лидеры 18 тура РПЛ по удачным обводкам
2019.03.04 19:35
9
Ханни – о позиции на поле, игре при Кононове, ЧМ-2018, Глушакове
2019.02.07 12:33
6
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Игроки «Спартака» устроили соревнование на точность ударов. Победителем стал Игнатов
2019.02.01 19:45
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Goal: Ханни может продолжить карьеру в МЛС
2019.01.31 22:10
4
Ханни: «Спартак» – одна из самых серьезных команд в Европе»
2019.01.28 06:26
8
Ханни: «У меня не было личных проблем с Каррерой. Никаких обид»
2019.01.27 17:50
3
Ханни: «Думаю, мы заслужили победу над «Зенитом»
2019.01.25 21:31
8
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2
3
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