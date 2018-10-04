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    Софьян Ханни - статистика

    #94 | Полузащитник
    Имя Софьян
    Фамилия Ханни
    Команда Аль-Гарафа
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 29 декабря 1990 (32 года)
    Рост 178
    Стоимость:
    € 6,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Спартак 5 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.12.2018 1' -67' Вильярреал (Вильярреал) 2:0 Спартак (Москва)
    29.11.2018 1' -72' Спартак (Москва) 1:2 Рапид (Вена)
    08.11.2018 1' -90' Спартак (Москва) 4:3 Рейнджерс (Глазго)
    59'
    25.10.2018 46' -90' Рейнджерс (Глазго) 0:0 Спартак (Москва)
    04.10.2018 69' -90' Спартак (Москва) 3:3 Вильярреал (Вильярреал)
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