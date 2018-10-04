Софьян Ханни - статистика
#94 | Полузащитник
|Имя
|Софьян
|Фамилия
|Ханни
|Команда
|Аль-Гарафа
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 декабря 1990 (32 года)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 6,00
млн
|Имя
|Софьян
|Фамилия
|Ханни
|Команда
|Аль-Гарафа
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 декабря 1990 (32 года)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Спартак
|5
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.12.2018
|1' -67'
|Вильярреал (Вильярреал)
|2:0
|Спартак (Москва)
|29.11.2018
|1' -72'
|Спартак (Москва)
|1:2
|Рапид (Вена)
|08.11.2018
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|4:3
|Рейнджерс (Глазго)
|59'
|25.10.2018
|46' -90'
|Рейнджерс (Глазго)
|0:0
|Спартак (Москва)
|04.10.2018
|69' -90'
|Спартак (Москва)
|3:3
|Вильярреал (Вильярреал)