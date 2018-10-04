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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Спартак - Вильярреал
Спартак - Вильярреал: обзор матча 04 октября 2018
Спартак
04.10.2018, четверг, 22:00
Лига Европы, группа G, 2 тур
3 : 3
Завершен
Вильярреал
34'
З. Луиш (П)
82'
З. Луиш
85'
Л. Мельгарехо
13'
К. Токо Экамби
49'
П. Форнальс
90+6'
С. Касорла (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Вильярреал
90'
+6
ГОЛ с пенальти! 3:3!
С. Касорла
Замена
А. Тимофеев
️️️️
Д. Комбаров
90'
Желтая карточка
Н. Рассказов
87'
ГОЛ! 3:2!
Л. Мельгарехо
85'
Желтая карточка
Фернандо
83'
ГОЛ! 2:2!
З. Луиш
Пас отдал
А. Ташаев
82'
81'
Желтая карточка
Ж. Морено
Желтая карточка
Г. Джикия
81'
Замена
А. Ташаев
️️️️
А. Ломовицкий
80'
77'
Замена
М. Лаюн
️️️️
К. Токо Экамби
71'
Замена
С. Касорла
️️️️
С. Чуквуэзе
Замена
С. Ханни
️️️️
М. Игнатов
69'
61'
Замена
Ж. Морено
️️️️
Н. Сансоне
52'
Желтая карточка
Н. Сансоне
49'
ГОЛ! 1:2!
П. Форнальс
ГОЛ с пенальти! 1:1!
З. Луиш
34'
13'
ГОЛ! 0:1!
К. Токо Экамби
Пас отдал
М. Тригерос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
29
Зе Луиш
ВР
98
Александр Максименко
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
20
Фернандо
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
15
Николай Рассказов
ПВ
Главный тренер
Массимо Каррера
Вильярреал
1
Андрес
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
46
Артем Мамин
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
94
Софьян Ханни
ЦП
71
Ивелин Попов
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
88
Александр Ташаев
ПВ
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
19
Мигель Лаюн
ЦЗ
8
Санти Касорла
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
7
Жерар Морено
ЦФ
4-1-1-3
29
Зе Луиш
23
Комбаров
14
Джикия
16
Боккетти
10
Мельгарехо
20
Фернандо
47
Зобнин
11
Ломовицкий
8
Игнатов
15
Рассказов
3-2-1-3-1
1
Андрес
26
Мори
23
Бонера
4
Руис
2
Гаспар
23
Педраса
14
Тригерос
21
Чуквуэзе
8
Форнальс
11
Сансоне
9
Экамби
23
Комбаров
94
Тимофеев
94
Тимофеев
23
Комбаров
8
Игнатов
94
Ханни
94
Ханни
8
Игнатов
11
Ломовицкий
88
Ташаев
88
Ташаев
11
Ломовицкий
9
Экамби
19
Лаюн
19
Лаюн
9
Экамби
21
Чуквуэзе
8
Касорла
8
Касорла
21
Чуквуэзе
11
Сансоне
7
Морено
7
Морено
11
Сансоне
Остались в запасе
Спартак
Вильярреал
32
Артем Ребров
ВР
46
Артем Мамин
ЦЗ
71
Ивелин Попов
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
Главный тренер
Массимо Каррера
1
Серхио Асенхо
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Остались в запасе
32
Артем Ребров
ВР
46
Артем Мамин
ЦЗ
71
Ивелин Попов
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Статистика матча Спартак - Вильярреал
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Зиберт
(Берлин)
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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