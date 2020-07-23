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    Хавьер Кальеха

    Тренер
    Имя Хавьер
    Фамилия Кальеха
    Команда Леванте
    Гражданство Испания
    Дата рождения 12 мая 1978
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Леванте 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    18.01.2023 Леванте 0 : 2 Атлетико
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