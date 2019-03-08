Тренер «Вильярреала» Кальеха: «Зенит» и «Алавес» очень похожи»

Главный тренер «Вильярреала» Хавьер Кальеха поделился впечатлениями от победы над «Зенитом» (3:1) и рассказал о ходе подготовки к российской команде.

– В этом сезоне вы играли со «Спартаком». Можете сравнить соперников? Может быть, были какие-то нюансы в подготовке?

– Нет, это разные команды. Мы всегда, когда готовимся к матчу, готовимся в каждом случае индивидуально. Старались найти команды, которые больше похожи по стилю на «Зенит». Знали, что у них два выдающихся нападающих, в целом очень сильный состав. Знали, что этих двух нападающих нужно стеречь. Считаю, что ключевой фактор в этой игре – контроль мяча. Мы сумели его наладить и добились победы.

– Кого ожидали увидеть на левом фланге обороны соперника? Стало ли появление Кузяева на этой позиции сюрпризом для вас?

– Мы были удивлены, увидев заявку «Зенита». Не знали, кто может занять место на левом фланге обороны, среди имен не видели чистого левого защитника. Были этому удивлены.

– Вы сказали, что пытались найти похожие по стилю на «Зенит» команды. Поясните, пожалуйста, какие именно.

– Могу назвать такую испанскую команду, как «Алавес». У них тоже есть в составе два нападающих, доминирующего свойства. Эта команда в какой-то степени похожа на «Зенит». Понимали, как нужно противостоять давлению со стороны такого соперника. Конечно, также смотрели матчи «Зенита» в Лиге Европы и в целом сумели понять, что делать, и это осуществили.

Аутсайдер Испании трижды забил «Зениту». Это нормально?