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    Тренер «Вильярреала» Кальеха: «Зенит» и «Алавес» очень похожи»

    Главный тренер «Вильярреала» Хавьер Кальеха поделился впечатлениями от победы над «Зенитом» (3:1) и рассказал о ходе подготовки к российской команде.

    – В этом сезоне вы играли со «Спартаком». Можете сравнить соперников? Может быть, были какие-то нюансы в подготовке?

    – Нет, это разные команды. Мы всегда, когда готовимся к матчу, готовимся в каждом случае индивидуально. Старались найти команды, которые больше похожи по стилю на «Зенит». Знали, что у них два выдающихся нападающих, в целом очень сильный состав. Знали, что этих двух нападающих нужно стеречь. Считаю, что ключевой фактор в этой игре – контроль мяча. Мы сумели его наладить и добились победы.

    – Кого ожидали увидеть на левом фланге обороны соперника? Стало ли появление Кузяева на этой позиции сюрпризом для вас?

    – Мы были удивлены, увидев заявку «Зенита». Не знали, кто может занять место на левом фланге обороны, среди имен не видели чистого левого защитника. Были этому удивлены.

    – Вы сказали, что пытались найти похожие по стилю на «Зенит» команды. Поясните, пожалуйста, какие именно.

    – Могу назвать такую испанскую команду, как «Алавес». У них тоже есть в составе два нападающих, доминирующего свойства. Эта команда в какой-то степени похожа на «Зенит». Понимали, как нужно противостоять давлению со стороны такого соперника. Конечно, также смотрели матчи «Зенита» в Лиге Европы и в целом сумели понять, что делать, и это осуществили.

    Аутсайдер Испании трижды забил «Зениту». Это нормально?

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    08.03.2019 09:27
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 9 марта 2019, 12:17

      А что тут удивительного все испанские команды умеют контролировать мяч. Для Зенита это оказалось грозным оружием.

      1
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 8 марта 2019, 20:09

      После третьего тура Ла Колхозейру я не слежу,ибо чемпион уже ясен.А что,они таким же образом драли "Алавес"???

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      Рейтинг: +12337

      Вомбат > Агасфер 8 марта 2019, 23:16

      То-то и оно, что это лестное сравнение для Зенита. Алавесу, идущему на 17 месте Вильяреал, идущий 18-м давеча в воскресенье проиграл, причем на своем поле. А вот насчет колхозейры я вас не понял. Во-первых в испанско языке нет звука "з". Во-вторых Ла Лига один из сильнейших, если не самый сильный, клубный чемпионат. Если его не смотреть, то что смотреть, кроме убогого, но родного футбола? если смотреть только АПЛ, то о мировом футболе у вас будет однобокое, то есть неверное, представление.

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      Рейтинг: +1155

      fhnv 8 марта 2019, 11:07

      Да Зенит ....растроил ты меня вчера....Ладно хоть не пять ноль

      1
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 8 марта 2019, 10:48

      Левый фланг у Зенита -- ПРОБЛЕМА ! А в этой игре добавились -- правый фланг(не играл) , центр (полная ж опа) , защита (нет взаимопонимания) , ну и нападение (ничего вразумительного) и при этом вся команда пешком ходила -- как следствие -- полностью ОБОСРАЛИСЬ !!!

      3
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 8 марта 2019, 10:45

      Всё что надо было, это прикрыть рослых напов. Разобрали по полочке. А других вариантов в атаке у Зенита нет. Инициативу отдать на своём поле!!! Что опять происходит? Где кружева .которые Зенит мог накручивать? Срочно в ссылку в Краснодар !

      2
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 8 марта 2019, 10:22

      да ну алавес и то лучше будет зени

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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 8 марта 2019, 10:10

      Семак . как Петржела ! Второй , слева в защите ставил Аршавина , а Семак решил Кузяева .Теоретик хренов ! А в центр поставить Кузяева не додумался !

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