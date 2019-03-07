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    Аутсайдер Испании трижды забил «Зениту». Это нормально?


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    Голосов: 16
    07.03.2019 22:55
    Не спас даже гол Азмуна.

    «Зенит» впервые провалил домашний матч с Семаком и уступил команде, которая ранее выбила в группе Лиги Европы московский «Спартак». Основные моменты противостояния:

    • «Вильярреал» сейчас находится в зоне вылета испанской лиги. Перед матчем с «Зенитом» команда проиграла два матча: «Алавесу» (1:2) и «Атлетико» (0:2). Несмотря на неудачную игру в Ла Лиге, «Вильярреал» очень хорошо выступает в Лиге Европы. Групповой этап команда закончила выше «Рапида», «Рейнджерса» и «Спартака», а в плей-офф выбила «Спортинг». Сергей Семак считает, что именно результаты команды в ЛЕ отражают реальную силу «Вильярреала»: «Место, которое они занимают в чемпионате, совершенно не соответствует их уровню».

    • Кажется, Азмун окончательно сменил Дзюбу в роли главного форварда «Зенита». Иранец забивает за новый клуб третий матч подряд: то есть, в каждой игре, где он выходил в основе. Правда, в этот раз к нему есть претензии. Еще при счете 0:0 Азмун выходил один на один с вратарем, но несмотря на отсутствие прессинга от защитников «Вильярреала», он не сумел обыграть вратаря.

    • Гол Азмуна будет еще долго обсуждаться в испанских медиа. Все дело в том, что в момент гола все игроки были уверены, что игра остановлена из-за офсайда. Даже сам Азмун уже что-то кричал арбитру, и обратил внимание на мяч только тогда, когда он оказался у его ног. Ситуация объясняется крайне просто: в этот момент один из игроков «Вильярреала» находился за воротами. Так как он ушел туда добровольно, по правилам он оставался участником эпизода. А значит, никакого офсайда не было.

    • Семак сделал очень странные замены. Усиливать атаку вышли Заболотный, Эрнани и Шатов: у всех троих в последнее время игра не идет совсем. Результат был ожидаемый: после третьего пропущенного мяча «Зенит» перестал создавать моменты у ворот соперника.

    • У «Зенита» огромная проблема с левыми защитниками. Схема «Зенита» была похожа на то, с чем Семак играл против «Урала» и дома с «Фенербахче», но был один сюрприз: на левом фланге обороны вышел полузащитник Далер Кузяев. Дело в том, что «Зениту» было просто некого выпускать на этой позиции: Анюков, по словам Семака, пропустил матч по «серьезным личным причинам», а Набиуллин потерял доверие Семака еще после гостевого матча с «Фенербахче», и с тех пор не выходит на поле. Зимой «Зенит» рассматривал потенциальных новичков на эту позицию, но итоге не только никого не купил, но и расстался с Евгением Черновым, который ушел в «Ростов».

    • «Вильярреал» приехал в Петербург в расслабленном настроении и открыто показывал, что совсем не боится «Зенита». Перед матчем команда выложила в твиттер видео прогулки по Санкт-Петербургу: в нем один из сотрудников команды с улыбкой гуляет в футболке с короткими рукавами по морозному городу.

    • «Зенит» давно не проигрывал дома так крупно. Единственное домашнее поражение в этом сезоне – в декабре с «Рубином». Тогда «Зенит» проиграл со счетом 1:2. При этом в гостях в Лиге Европы команда играет намного хуже: в этом сезоне у «Зенита» две ничьи и два поражения на выезде при четырех домашних победах.

    Лига Европы. 1/8 финала. Первый матч

    Зенит (Россия) – Вильярреал (Испания) – 1:3 (1:1)

    Голы: 0:1 – Иборра, 33; 1:1 – Азмун, 35; 1:2 – Морено, 64; 1:3 – Морланес, 71.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 16
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    Комментарии68
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      Рейтинг: +258

      vasiok74 15 марта 2019, 00:28

      может просто был не их день.посмотрим что будет дальше.

      0
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      Рейтинг: +199

      MOBI 12 марта 2019, 11:46

      Вильярреал-Зенит 1-4 Дзюба 4 забьёт сон преснился ))) всё возможно это футбол)

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +89

      Klop-22 10 марта 2019, 15:16

      Даже идиот понимает что зенит это сборная пенсионеров, чемпионом судьи конечно в рпл их возможно и сделают, но если брать в целом игру зенита при семаке это дно.

      1
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      Рейтинг: +718

      ДВС 9 марта 2019, 22:33

      Странно, что при всех своих проблемах Зенит всё ещё лидер ЧР. У команды велик балласт игроков, чей уровень не позволяет решать амбициозные задачи. Отсюда проблема левого защитника, которая была обозначена в начале сезона и продолжается до сих пор. "Семак сделал очень странные замены"-А кого другого он мог выпустить для усиления?

      1
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      Рейтинг: +837

      eleng 9 марта 2019, 07:29

      Это позор. Очевидно, что Семак не на своем месте, он нормальный тренер, но Зенит не его уровень.Футбол - отражение жизни в стране, клуб с такими возможностями, по сути импотент.

      2
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      Рейтинг: +2420

      zritelx > eleng 9 марта 2019, 12:51

      К сожалению да - при таком гос.финансировании и заявлениях , что Зенит успешный проект, а цель-то ставилась- Зенит в 10 топ-клубов Европы, все лопнуло как мыльный пузырь, а что соответствует 10 топ Европы- город, болельщики и к большой радости , хоть со скандалами , но построенный супер-стадион.Миллер , смени руководство Зенита полностью, не только точечно.

      0
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      Рейтинг: +7991

      nik55 8 марта 2019, 22:42

      Семак на фото --это полная жопа

      0
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      Рейтинг: +7709

      mihail200606 8 марта 2019, 20:35

      лицо Семачка все отражает...

      0
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      Рейтинг: +167

      Фёдор Горюнов 8 марта 2019, 20:09

      Нахер им Лига Европы,они чемпионат России хотят выйграть...

      0
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 8 марта 2019, 18:19

      по европейским меркам Зенит -команда швах и тренер ихний гопник...

      1
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      Рейтинг: +222

      ajax707 8 марта 2019, 16:19

      после вчерашней игры футбол смотреть не хочется, устал зенит, 3 месяца дрочил сидел, не **я не делал и устал бедный. семак бездарь пусть идет в ДЮСШ пацанов тренировать ...

      2
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