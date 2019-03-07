Аутсайдер Испании трижды забил «Зениту». Это нормально?

Не спас даже гол Азмуна.

«Зенит» впервые провалил домашний матч с Семаком и уступил команде, которая ранее выбила в группе Лиги Европы московский «Спартак». Основные моменты противостояния:

• «Вильярреал» сейчас находится в зоне вылета испанской лиги. Перед матчем с «Зенитом» команда проиграла два матча: «Алавесу» (1:2) и «Атлетико» (0:2). Несмотря на неудачную игру в Ла Лиге, «Вильярреал» очень хорошо выступает в Лиге Европы. Групповой этап команда закончила выше «Рапида», «Рейнджерса» и «Спартака», а в плей-офф выбила «Спортинг». Сергей Семак считает, что именно результаты команды в ЛЕ отражают реальную силу «Вильярреала»: «Место, которое они занимают в чемпионате, совершенно не соответствует их уровню».

• Кажется, Азмун окончательно сменил Дзюбу в роли главного форварда «Зенита». Иранец забивает за новый клуб третий матч подряд: то есть, в каждой игре, где он выходил в основе. Правда, в этот раз к нему есть претензии. Еще при счете 0:0 Азмун выходил один на один с вратарем, но несмотря на отсутствие прессинга от защитников «Вильярреала», он не сумел обыграть вратаря.

• Гол Азмуна будет еще долго обсуждаться в испанских медиа. Все дело в том, что в момент гола все игроки были уверены, что игра остановлена из-за офсайда. Даже сам Азмун уже что-то кричал арбитру, и обратил внимание на мяч только тогда, когда он оказался у его ног. Ситуация объясняется крайне просто: в этот момент один из игроков «Вильярреала» находился за воротами. Так как он ушел туда добровольно, по правилам он оставался участником эпизода. А значит, никакого офсайда не было.

• Семак сделал очень странные замены. Усиливать атаку вышли Заболотный, Эрнани и Шатов: у всех троих в последнее время игра не идет совсем. Результат был ожидаемый: после третьего пропущенного мяча «Зенит» перестал создавать моменты у ворот соперника.

• У «Зенита» огромная проблема с левыми защитниками. Схема «Зенита» была похожа на то, с чем Семак играл против «Урала» и дома с «Фенербахче», но был один сюрприз: на левом фланге обороны вышел полузащитник Далер Кузяев. Дело в том, что «Зениту» было просто некого выпускать на этой позиции: Анюков, по словам Семака, пропустил матч по «серьезным личным причинам», а Набиуллин потерял доверие Семака еще после гостевого матча с «Фенербахче», и с тех пор не выходит на поле. Зимой «Зенит» рассматривал потенциальных новичков на эту позицию, но итоге не только никого не купил, но и расстался с Евгением Черновым, который ушел в «Ростов».

• «Вильярреал» приехал в Петербург в расслабленном настроении и открыто показывал, что совсем не боится «Зенита». Перед матчем команда выложила в твиттер видео прогулки по Санкт-Петербургу: в нем один из сотрудников команды с улыбкой гуляет в футболке с короткими рукавами по морозному городу.

#VillarrealTV | ¡Paseo del primer equipo por las calles de un San Petersburgo completamente cubierto de nieve ! #UEL pic.twitter.com/FFTKBgS6IH — Villarreal CF (@VillarrealCF) 7 марта 2019 г.

• «Зенит» давно не проигрывал дома так крупно. Единственное домашнее поражение в этом сезоне – в декабре с «Рубином». Тогда «Зенит» проиграл со счетом 1:2. При этом в гостях в Лиге Европы команда играет намного хуже: в этом сезоне у «Зенита» две ничьи и два поражения на выезде при четырех домашних победах.

Лига Европы. 1/8 финала. Первый матч

Зенит (Россия) – Вильярреал (Испания) – 1:3 (1:1)

Голы: 0:1 – Иборра, 33; 1:1 – Азмун, 35; 1:2 – Морено, 64; 1:3 – Морланес, 71.