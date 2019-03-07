Тренер «Вильярреала» Кальеха – о встрече с «Зенитом»: «Прекрасная игра. Мы доминировали весь матч»

Главный тренер «Вильярреала» Хавьер Кальеха подвел итог первого матча 1/8 финала Лиги Европы против «Зенита» (3:1). Испанец считает, что его команда доминировала.

– Какие слабые стороны вы заметили у «Зенита»?

– Дело не в слабых местах «Зенита», а в том, что мы пользовались нашими сильными. Мы доминировали весь матч, играли в наш футбол, забивали. Это был прекрасный матч.

Ответный матч состоится в Испании на следующей неделе.

«Вильярреал» в Примере идет в зоне вылета.

«Зенит» лидирует в РПЛ.

Аутсайдер Испании трижды забил «Зениту». Это нормально?