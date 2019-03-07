Тренер «Вильярреала» Кальеха – о встрече с «Зенитом»: «Прекрасная игра. Мы доминировали весь матч»

Вот это настрой! Вся команда сражалась с первой и до последней минуты. Молодцы, испанцы. Зениту собраться и добиться нужного результата.
Главный тренер «Вильярреала» Хавьер Кальеха подвел итог первого матча 1/8 финала Лиги Европы против «Зенита» (3:1). Испанец считает, что его команда доминировала.
– Какие слабые стороны вы заметили у «Зенита»?
– Дело не в слабых местах «Зенита», а в том, что мы пользовались нашими сильными. Мы доминировали весь матч, играли в наш футбол, забивали. Это был прекрасный матч.
- Ответный матч состоится в Испании на следующей неделе.
- «Вильярреал» в Примере идет в зоне вылета.
- «Зенит» лидирует в РПЛ.
Аутсайдер Испании трижды забил «Зениту». Это нормально?