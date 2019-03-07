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    Тренер «Вильярреала» Кальеха – о встрече с «Зенитом»: «Прекрасная игра. Мы доминировали весь матч»

    Главный тренер «Вильярреала» Хавьер Кальеха подвел итог первого матча 1/8 финала Лиги Европы против «Зенита» (3:1). Испанец считает, что его команда доминировала.

    – Какие слабые стороны вы заметили у «Зенита»?

    – Дело не в слабых местах «Зенита», а в том, что мы пользовались нашими сильными. Мы доминировали весь матч, играли в наш футбол, забивали. Это был прекрасный матч.

    • Ответный матч состоится в Испании на следующей неделе.
    • «Вильярреал» в Примере идет в зоне вылета.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ.

    Аутсайдер Испании трижды забил «Зениту». Это нормально?

    Источник: Sports.ru

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    07.03.2019 23:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 8 марта 2019, 07:33

      Вот это настрой! Вся команда сражалась с первой и до последней минуты. Молодцы, испанцы. Зениту собраться и добиться нужного результата.

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