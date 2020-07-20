«Вильярреал» объявил об уходе Кальехи с поста главного тренера

Главный тренер «Вильярреала» Хавьер Кальеха покинул занимаемый пост.
Стороны прекратили сотрудничество, несмотря на контракт, действующий еще год.
Под руководством 42-летнего специалиста команда провела 131 матч, одержав в них 57 побед, 30 раз сыграв вничью и потерпев 44 поражения.
В завершившемся накануне розыгрыше Примеры «Вильярреал» финишировал на пятом месте и сыграет в Лиге Европы.
Ранее сообщалось, что сменить Кальеху может бывший тренер «Спартака» Унаи Эмери.
Источник: Официальный сайт «Вильярреала»