«Вильярреал» объявил об уходе Кальехи с поста главного тренера

Главный тренер «Вильярреала» Хавьер Кальеха покинул занимаемый пост.

Стороны прекратили сотрудничество, несмотря на контракт, действующий еще год.

Под руководством 42-летнего специалиста команда провела 131 матч, одержав в них 57 побед, 30 раз сыграв вничью и потерпев 44 поражения.

В завершившемся накануне розыгрыше Примеры «Вильярреал» финишировал на пятом месте и сыграет в Лиге Европы.

Ранее сообщалось, что сменить Кальеху может бывший тренер «Спартака» Унаи Эмери.