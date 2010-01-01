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    Экс-тренер «Спартака» Эмери может возглавить «Вильярреал»

    «Вильярреал» хочет назначить Унаи Эмери на пост главного тренера команды.

    По информации журналиста Николо Скиры, клуб уже договорился с 48-летним специалистом.

    Сейчас команду возглавляет Хавьер Кальеха, под руководством которого завоевана путевка в Лигу Европы.

    Источник: Твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (78,4 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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