Экс-тренер «Спартака» Эмери может возглавить «Вильярреал»

«Вильярреал» хочет назначить Унаи Эмери на пост главного тренера команды.

По информации журналиста Николо Скиры, клуб уже договорился с 48-летним специалистом.

Сейчас команду возглавляет Хавьер Кальеха, под руководством которого завоевана путевка в Лигу Европы.