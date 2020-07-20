Экс-тренер «Спартака» Эмери может возглавить «Вильярреал»

«Вильярреал» хочет назначить Унаи Эмери на пост главного тренера команды.
По информации журналиста Николо Скиры, клуб уже договорился с 48-летним специалистом.
Сейчас команду возглавляет Хавьер Кальеха, под руководством которого завоевана путевка в Лигу Европы.
- Эмери в ноябре прошлого года уволили из «Арсенала».
- Также испанец известен по работе в «Валенсии», «Спартаке», «Севилье» и «ПСЖ».
Источник: Твиттер Николо Скиры
Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (78,4 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.