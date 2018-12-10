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    • «Вильярреал» объявил об уходе Кальехи с поста главного тренера. В четверг испанцы сыграют со «Спартаком»

    «Вильярреал» объявил об уходе Кальехи с поста главного тренера. В четверг испанцы сыграют со «Спартаком»

    «Вильярреал» объявил об уходе Хавьера Кальехи с поста главного тренера. Имя нового тренера клуб назовет в ближайшие часы.

    40-летний специалист возглавил «Вильярреал» в сентябре 2017 года. В первом сезоне команда под его руководством финишировала пятой в Примере. В текущей кампании «желтая субмарина» набрала 14 очков в 15-ти матчах и занимает 17-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Испании.

    В четверг, 13 декабря, «Вильярреал» сыграет со «Спартаком» в заключительном туре группового раунда Лиги Европы.

    Источник: Официальный сайт ФК «Вильярреал»

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    10.12.2018 13:24
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 10 декабря 2018, 16:54

      Кононов заявлял, что Вильяреал не тот клуб, которому можно проигрывать.Про его слабость что то там говорил.Вот и проверим на сколько реальность расходится с виртуальностью.

      0
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      Рейтинг: +494

      Alejandrrro 10 декабря 2018, 15:17

      Каррера, верим! :)

      0
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      Рейтинг: +3

      vaserto 10 декабря 2018, 14:18

      Мужики, как ваши ставки? Не очень?
      Я сайт нашел, king-ball.ru работают с 2013 года за прошлые две недели с БК вывел две котлеты купюрами по 5к. Советую всем кто ищет в сети нормальных капперов. Знаете сколько я раз обжегся в поисках адекватных прогнозистов...? Этих советую! Если бы мне их кто то посоветовал как я вам, хотя бы годик назад. Сейчас бы уже на майбахе ездил. Всем Добра и горы денег!

      0
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      Рейтинг: +18674

      ilichkadr > vaserto 10 декабря 2018, 15:26

      А сам ездишь на 3-х колесном велосипеде?

      0
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      Рейтинг: +2813

      Бугимен 10 декабря 2018, 14:14

      ▄▀ ▀▄ ДАЖЕ НЕ ДУМАЙТЕ ▄▀ ▀▄ ПОБЕДУ ВЕЛИКОМУ СПАРТАКУ ☭ ✯☭ ✯☭ ✯☛РОССИЯ ВПЕРЕД◄♦◊☺ ☺◊♦►

      0
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      Рейтинг: +4440

      ЮНик 10 декабря 2018, 14:03

      Вот в четверг и наступит момент истины для Кононова: чего стОит нынешний "Спартак" в матче с аутсайдером Ла Лиги. Удачи!

      2
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 10 декабря 2018, 13:59

      При новом тренере и самый ленивый в команде полетит. Хреноаая новость.

      3
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      Рейтинг: +18674

      ilichkadr 10 декабря 2018, 13:50

      Разорвут спартачей как Тузик грелку.

      -2
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      Рейтинг: +3438

      violator20 10 декабря 2018, 13:43

      Ничего хорошего в этом не вижу, хуже не придумаешь играть с командой, у которой только сменился тренер.

      5
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