«Вильярреал» объявил об уходе Кальехи с поста главного тренера. В четверг испанцы сыграют со «Спартаком»

«Вильярреал» объявил об уходе Хавьера Кальехи с поста главного тренера. Имя нового тренера клуб назовет в ближайшие часы.

40-летний специалист возглавил «Вильярреал» в сентябре 2017 года. В первом сезоне команда под его руководством финишировала пятой в Примере. В текущей кампании «желтая субмарина» набрала 14 очков в 15-ти матчах и занимает 17-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Испании.

В четверг, 13 декабря, «Вильярреал» сыграет со «Спартаком» в заключительном туре группового раунда Лиги Европы.